Выплаты получили более 35 тысяч казахстанцев.

По данным Государственной аннуитетной компании (ГАК), в 2025 году страховые выплаты на сумму свыше 2,7 миллиарда тенге получили более 35 тысяч казахстанцев.

ГАК работает в обязательном и добровольном страховании жизни. Основное направление — обязательное страхование работников от несчастных случаев на производстве.

— Параллельно компания развивает добровольные продукты: запущен накопительный продукт Demeu в долларах США с максимальной доходностью, обновляются пенсионные аннуитеты. Корпоративный продукт Demeu Business помогает компаниям удерживать и мотивировать ключевых сотрудников, — подводит итоги 2025 года председатель Правления ГАК Куаныш Мукажанов.

В 2025 году ГАК вошла в страховой (перестраховочный) пул: риски по договорам обязательного страхования от несчастных случаев распределяются между всеми участниками рынка. Компания также готовится получить лицензию на перестрахование.

Сборы по обязательному страхованию работников составили 4,3 миллиарда тенге — рекорд за всю историю ГАК. За год заключено 3,7 тысяч договоров, страховую защиту получили более 257 тысяч человек.

ГАК создана в 2004 году по инициативе правительства и первой в стране начала заключать договоры пожизненных страховых выплат, став ключевым оператором пенсионных аннуитетов.

Выплаты застрахованным работникам включают:

компенсацию расходов на лечение, реабилитацию и санаторное лечение;

периодические выплаты при утрате трудоспособности из-за производственной травмы;

выплаты в случае потери кормильца;

выплаты по предпенсионным аннуитетам для работников вредных производств;

оплату расходов на погребение при гибели на производстве.

Пенсионный аннуитет позволяет получать пенсию раньше установленного возраста при достаточных накоплениях в ЕНПФ:

мужчины — с 55 лет;

женщины — с 53 лет;

при наличии обязательных профессиональных взносов не менее 5 лет — с 50 лет.

Ключевое преимущество пенсионного аннуитета — пожизненные выплаты, независимо от суммы переданных накоплений.

Минимальные накопления для заключения договора в 2026 году: