По данным Государственной аннуитетной компании (ГАК), в 2025 году страховые выплаты на сумму свыше 2,7 миллиарда тенге получили более 35 тысяч казахстанцев.
ГАК работает в обязательном и добровольном страховании жизни. Основное направление — обязательное страхование работников от несчастных случаев на производстве.
— Параллельно компания развивает добровольные продукты: запущен накопительный продукт Demeu в долларах США с максимальной доходностью, обновляются пенсионные аннуитеты. Корпоративный продукт Demeu Business помогает компаниям удерживать и мотивировать ключевых сотрудников, — подводит итоги 2025 года председатель Правления ГАК Куаныш Мукажанов.
В 2025 году ГАК вошла в страховой (перестраховочный) пул: риски по договорам обязательного страхования от несчастных случаев распределяются между всеми участниками рынка. Компания также готовится получить лицензию на перестрахование.
Сборы по обязательному страхованию работников составили 4,3 миллиарда тенге — рекорд за всю историю ГАК. За год заключено 3,7 тысяч договоров, страховую защиту получили более 257 тысяч человек.
ГАК создана в 2004 году по инициативе правительства и первой в стране начала заключать договоры пожизненных страховых выплат, став ключевым оператором пенсионных аннуитетов.
Выплаты застрахованным работникам включают:
компенсацию расходов на лечение, реабилитацию и санаторное лечение;
периодические выплаты при утрате трудоспособности из-за производственной травмы;
выплаты в случае потери кормильца;
выплаты по предпенсионным аннуитетам для работников вредных производств;
оплату расходов на погребение при гибели на производстве.
Пенсионный аннуитет позволяет получать пенсию раньше установленного возраста при достаточных накоплениях в ЕНПФ:
мужчины — с 55 лет;
женщины — с 53 лет;
при наличии обязательных профессиональных взносов не менее 5 лет — с 50 лет.
Ключевое преимущество пенсионного аннуитета — пожизненные выплаты, независимо от суммы переданных накоплений.
Минимальные накопления для заключения договора в 2026 году:
мужчины — 10 715 001 тенге;
женщины — 14 039 988 тенге;
мужчины с профвзносами — 8 713 438 тенге;
женщины с профвзносами — 11 667 514 тенге.