Международная спецоперация: задержаны участники ОПГ, причастные к убийству казахстанца в Стамбуле

Правоохранительные органы Казахстана в партнерстве с коллегами из Грузии и Турции провели масштабную спецоперацию по нейтрализации транснациональной организованной преступной группы. Как сообщает Polisia.kz, задержания прошли одновременно на территории трех государств.

Расследование стартовало после резонансного убийства гражданина Казахстана Исмаилова в Стамбуле, где преступники застрелили мужчину из пистолета. Слаженное взаимодействие спецслужб позволило оперативно вычислить и задержать двоих предполагаемых исполнителей этого преступления.

- В ходе расследования уголовного дела установлен его мотив, а также организатор и заказчик убийства, которые являются представителями транснациональной уголовно-преступной среды и находятся в международном розыске, - отметили в МВД.

Собранные данные дали возможность МВД и КНБ раскрыть серию других тяжких преступлений, совершенных участниками группировки в Казахстане. По версии следствия, криминальной структурой руководил авторитет, который на данный момент отбывает срок в США за покушение на журналистку.

В ходе рейдов в Алматы оперативники взяли одного из предполагаемых киллеров, которого подозревают в покушении на убийство местного жителя, совершенном в августе 2025 года. У него изъяли пистолет, а материалы дела уже направлены в суд.

- В городе Алматы задержана группа лиц из числа участников указанной криминальной структуры, которым инкриминируется причастность к совершению нескольких фактов нападений с применением оружия, - прокомментировал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

По данным следствия, преступники пытались установить контроль над бизнесом отдельных представителей диаспоральных групп, внедряя элементы криминальной идеологии. Одновременно с алматинской операцией задержания прошли и в Грузии.

- Продолжается сбор доказательств по всем известным криминальным фактам, устанавливаются все причастные лица. Проводится работа по привлечению организатора группировки к ответственности в соответствии с законодательством, - подчеркнул Куандык Алпыс.

В ведомстве также отметили, что эта спецоперация позволила не только привлечь исполнителей к ответственности, но и полностью перекрыть каналы криминального влияния, которые осуществлялись из-за рубежа.