Международное признание: Казахстан обошел ряд ведущих держав в рейтинге Most Powerful Countries 2026

Международное статистическое агентство World Population Review обнародовало результаты глобального рейтинга Most Powerful Countries 2026, в котором Казахстан занял 34-е место среди 100 стран мира, сообщает МойГород.

Данный индекс измеряет реальный вес государств на мировой арене, учитывая масштабы экономического и политического влияния, уровень международного лидерства, прочность дипломатических союзов и оборонный потенциал.

Вхождение страны в число 35 наиболее влиятельных держав планеты стало очередным подтверждением эффективности государственной политики, проводимой Главой государства. Последовательный курс на всестороннюю модернизацию, укрепление внешней политики и обеспечение внутренней стабильности позволили Казахстану опередить в рейтинге такие развитые и авторитетные страны, как Дания (36-е место), ОАЭ (37-е), ЮАР (38-е), Норвегия (39-е), Саудовская Аравия (40-е), Пакистан (42-е) и Иран (46-е).

Среди стран постсоветского региона Казахстан закрепил за собой лидерские позиции, расположившись сразу за Россией (11-е место) и существенно превзойдя показатели Украины (51-е), Литвы (56-е), Беларуси (57-е), Узбекистана (71-е), Латвии (74-е), Эстонии (75-е), Армении (80-е) и Грузии (91-е). Возглавили мировое первенство Китай, США и Индия.

Высокая оценка экспертного сообщества отражает растущий авторитет Казахстана как ключевого регионального центра и надежного участника международных процессов.

Стратегический подход Президентa к развитию ключевых отраслей и продвижению национальных интересов гарантирует устойчивый рост влияния государства на глобальном уровне.