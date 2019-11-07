Международный форум детско-юношеского туризма пройдет в ЗКО

В работе форума примут участие гости из России, Белоруссии и Казахстана, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала руководитель отдела управления образования ЗКО Луара Батыргалиева, международный форум "Кластерный подход в реализации детско-юношеского туризма в условиях дополнительного образования" пройдет в Уральске 11 и 12 ноября. – По республике функционирует 41 центр туризма и станции молодых туристов, 14 из которых расположены на территории Западно-Казахстанской области. 12% от количества всех детей школьного возраста посещают эти центры