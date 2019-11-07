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Социум

Международный форум детско-юношеского туризма пройдет в ЗКО

В работе форума примут участие гости из России, Белоруссии и Казахстана, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала руководитель отдела управления образования ЗКО Луара Батыргалиева, международный форум "Кластерный подход в реализации детско-юношеского туризма в условиях дополнительного образования" пройдет в Уральске 11 и 12 ноября. – По республике функционирует 41 центр туризма и станции молодых туристов, 14 из которых расположены на территории Западно-Казахстанской области. 12% от количества всех детей школьного возраста посещают эти центры
Арайлым Усербаева
Международный форум детско-юношеского туризма пройдет в ЗКО
В работе форума примут участие гости из России, Белоруссии  и Казахстана, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала руководитель отдела управления образования ЗКО Луара Батыргалиева, международный форум "Кластерный подход в реализации детско-юношеского туризма в условиях дополнительного образования" пройдет в Уральске 11 и 12 ноября. – По республике функционирует 41 центр туризма и станции молодых туристов, 14  из которых расположены на территории Западно-Казахстанской области. 12% от количества всех детей школьного возраста посещают эти центры. Мы планируем на форуме собрать участников из всех регионов Казахстана, России и Белоруссии. Мероприятие будет состоят из двух частей. Первую пленарную часть проведем в областном казахском драматическом театре имени Х.Букеевой и там будут выступать спикеры, депутаты, ученые. Они расскажут нам о состоянии детско-юношеского туризма в стране, о проблемных вопросах и о достижениях. Вторая практическая часть пройдет в центрах детского туризма Евразия и Самал, там будут организованы мастер-классы, молодые туристы и педагоги поделятся  своим опытом. 12 ноября мы познакомим наших гостей с центрами туризма в городе Уральск и в районе Байтерек, - рассказала Луара Батыргалиева. Форум завершится круглым столом, где будут подведены итоги и даны рекомендации. Кроме этого, во время мероприятия пройдет первый показ документального фильма о туризме в нашем регионе, презентация книги о методике туризма и открытие мемориальной доски В.П.Фомину, который был одним из основоположников развития детско-юношеского туризма в ЗКО. По словам руководителя отдела управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Галыма Беккалиева, целью форума является развитие въездного туризма. – Место поведения форума выбрана не просто так. Наша область на протяжении нескольких лет занимает одно из лидирующих мест в развитии детско-юношеского туризма. В 2017 году был сформирован список лучших туристических мест Казахстана и в этот список вошла и наша область, - сообщил Галым Беккалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
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