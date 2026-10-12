MG снизил цены в Казахстане: выгода достигает 1,5 млн ₸

Бренд MG под руководством казахстанской автомобильной компании Allur обновил розничные цены на весь модельный ряд. В зависимости от модели и комплектации выгода составляет от 500 000 до 1 500 000 ₸, передает МойГород.

Изменение цен затронуло все актуальные модели MG в Казахстане — от городского седана MG 5 до флагманского семиместного кроссовера MG RX9.

(MG5)

Городской седан MG 5 для ежедневных поездок стал доступнее на 500 000 ₸ в каждой комплектации:

•⁠ ⁠MG 5 Comfort — 6 990 000 ₸;

•⁠ ⁠MG 5 Luxe — 7 490 000 ₸.

(MG ZS)

Компактный городской кроссовер MG ZS стал доступнее на 1 000 000 ₸ в каждой комплектации:

•⁠ ⁠MG ZS Comfort — 7 490 000 ₸;

•⁠ ⁠MG ZS Luxe — 8 490 000 ₸.

(MG HS)

На кроссовер MG HS выгода в зависимости от комплектации достигает 1 500 000 ₸:

•⁠ ⁠MG HS Comfort — 9 990 000 ₸;

•⁠ ⁠MG HS Luxe — 10 990 000 ₸.

В комплектации Luxe автомобиль оснащается 2,0-литровым турбированным двигателем и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

(MG RX9)

Флагманский семиместный SUV MG RX9 с полным приводом и 2,0-литровым турбированным двигателем предлагается с выгодой 1 300 000 ₸:

•⁠ ⁠MG RX9 Luxe — 15 990 000 ₸.

Таким образом, после обновления цен стартовая стоимость автомобилей MG в Казахстане составляет 6 990 000 ₸, а максимальная выгода на модельный ряд достигает 1 500 000 ₸.

Помимо обновленных цен, покупателям MG доступны различные финансовые инструменты. Автомобиль можно приобрести в кредит с первоначальным взносом от 0% и сроком кредитования до 7 лет. Минимальный ежемесячный платеж на автомобили MG начинается от 84 045 ₸ в месяц.

Также автомобили MG доступны в лизинг. Программы предусмотрены как для физических лиц, так и для бизнеса — ИП и ТОО. Это позволяет подобрать формат приобретения автомобиля в зависимости от потребностей покупателя.

На весь модельный ряд MG распространяется гарантия 5 лет или 150 000 км пробега — в зависимости от того, что наступит раньше.

Подробную информацию об актуальных ценах, программах кредитования, лизинге и других условиях покупки можно получить у официальных дилеров MG, на сайте mg.com.kz или по короткому номеру 3388.

О бренде MG

MG — автомобильный бренд с более чем 100-летней историей, основанный в Великобритании. Сегодня модельный ряд бренда объединяет узнаваемый дизайн, современные технологии и решения для повседневной эксплуатации.