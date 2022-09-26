В МИД заявили, что Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, передаёт Informburo.kz. МИД Казахстана прокомментировал события в Узбекистане Фото: МИД РК Официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров прокомментировал референдумы за вхождение в состав России, которые проходят на территориях самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей Украины.
- Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования. Наш президент неоднократно, в том числе в своём недавнем выступлении с трибуны ООН, чётко заявлял о важности неуклонного соблюдения принципа международного права, в основе которого лежит Устав этой всемирной универсальной организации. В Уставе говорится об ответственности государств-членов ООН за поддержание мира и соблюдение территориальной целостности государств, – сказал он.
Представитель МИДа подчеркнул, что страна готова оказать посильное содействие налаживанию политического диалога. При этом важнейшей задачей наша страна считает сохранение стабильности, как на региональном, так и на глобальном уровне. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.