Официальный представитель МИД РК прокомментировал заявление российской коллеги Марии Захаровой о высылке украинского посла из Казахстана, передаёт Informburo.kz.
Фото: МИД РК
В конце августа распространился отрывок из интервью посла Украины в Казахстане Петра Врублёвского казахстанскому блогеру. Из-за крайне резких высказываний он вызвал общественный резонанс. Тогда в министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с Врублёвским и ему был выражен протест.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова четвёртого октября заявила, что развитие ситуации вокруг посла Украины в Казахстане Петра Врублёвского вызывает возмущение.
- Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причём явно не для того, чтобы «просто собрать вещи и забрать семью». Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии, - говорится в комментарии Захаровой.
Посла Казахстана Ермека Кошербаева вызвали в МИД России.
Пятого октябрь официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров прокомментировал заявление Захаровой.
- По поводу комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в отношении высылки украинского посла из Казахстана хотел бы отметить, что тональность её заявления диссонирует характеру союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнёров, - сказал Смадияров в кулуарах мажилиса.
Он сообщил, что МИД Казахстана пятого октября вызовет российского посла для разговора. Сейчас решается, кто проведёт встречу с Алексеем Бородавкиным.
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