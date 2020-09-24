Таблица с правилами пребывания в другие страны размещена на официальном сайте МИД, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В данный момент граждане Казахстана могут посетить Беларусь, ОАЭ, ФРГ, Египет, Корею, Кыргызстан, Узбекистан, Россию, Турцию и Украину.
Республика Беларусь
- аэропорты открыты;
- справка о прохождении ПЦР-теста на COVID-19 не нужна;
- 14 дневная изоляция на домашнем карантине;
Объединенные Арабские Эмираты
- аэропорт в г.Дубай открыт;
- на рейсы в ОАЭ допускаются пассажиры, имеющие на руках справку о прохождении ПЦР-теста на Covid-19 (срок действия – 96 часов);
- в аэропорту г.Дубай пассажиры заполняют медицинскую декларацию и сдают тест повторно (дети до 12 лет и люди с ограниченными возможностями освобождаются от сдачи теста). При положительном результате теста необходима самоизоляция на домашнем карантине 14 дней;
- необходимо наличие международного страхового полиса;
- необходимо наличие документов, подтверждающих наличие обратного билета не позднее 30 дней, а также бронь в отеле;
- в обязательном порядке необходимо ношение масок в общественных местах и торговых центрах (штраф 1000,00 дирхам (274,00 долларов США);
- разрешены транзитные рейсы (если следующий рейс более чем через 96 часов – разрешается выход в город).
Федеративная Республика Германия
На въезд в страну наложены ограничения на неопределенный срок.
- аэропорты открыты;
- справка о прохождении ПЦР-теста на Covid-19 не нужна;
- 14 дневная изоляция на домашнем карантине;- разрешены транзитные рейсы (срок – не более 24 часов, выход в город запрещен).
Выдача германской визы осуществляется гражданам РК, относящимся к следующим категориям:
- медицинский персонал;
- сотрудники в сфере грузоперевозок и других транспортных компаний (например, члены экипажа воздушного судна);
- дипломаты, сотрудники международных организаций, военнослужащие, сотрудники гуманитарных организаций, направляющиеся с официальной поездкой;
- лица, выезжающие по срочным семейным обстоятельствам;
- лица, направляющиеся по вопросам международной безопасности или с другой гуманитарной целью;
- лица, воссоединяющиеся с семьей;
- специалисты, имеющим рабочие предложения;
- исследователи, занимающиеся научной деятельностью;
- IT-специалисты;
- сотрудники, занимающимся деятельностью особой общественной важности;
- лица, возвращающиеся на родину и члены их семей.
Арабская Республика Египет
На въезд в страну наложены ограничения на неопределенный срок.
- аэропорты открыты;
- необходима справка о прохождении ПЦР-теста на COVID-19;
- необходимо носить маску в общественных местах, торговых центрах и отелях.
Королевство Нидерланды
- аэропорты открыты;
- справка о прохождении ПЦР-теста на COVID-19 не нужна;
- 14-дневная изоляция на домашнем карантине;
- разрешены транзитные рейсы (срок – не более 24 часов);
- при посадке на рейс необходимо заполнить декларацию о здоровье;
- в общественном транспорте, а также в некоторых местах городов Амстердам и Роттердам обязательно ношение масок (штраф за отсутствие маски – 95,00 евро);
- во всех общественных местах необходимо соблюдение дистанции 1,5 метра (за нарушение данного требования налагается штраф в размере 390,00 евро).
Республика Корея
- аэропорты открыты ;
- справка о прохождении ПЦР-теста на COVID-19 нужна (срок – 48 часов). К тому же, справка должна быть выдана только медицинскими учреждениями и клиниками в Казахстане, которые признаны Посольством Южной Кореи;
- необходимо прохождение электронного контроля и специального 14-дневного карантина в отеле (цена: 120-150 долларов США в сутки);
- прибывшим необходимо в течение 3 дней сдать тест на COVID-19;
- разрешены транзитные рейсы (срок – не более 24 часов).
Кыргызстан
- аэропорты открыты;
- справка о прохождении ПЦР-теста на COVID-19 не нужна;
- только при наличии паспорта;- 14-дневная изоляция на домашнем карантине.
Узбекистан
- аэропорты открыты;
- справка о прохождении ПЦР-теста на Covid-19 не нужна;
- только при наличии паспорта.
Российская Федерация
- аэропорты начинают работу с 21 сентября 2020 года;
- справка о прохождении ПЦР-теста на COVID-19 нужна;
- рейс два раза в неделю по маршруту Нур-Султан – Москва;
- нет ограничений только касательно авиасообщений, однако сохраняются ограничения при пересечении границы наземным способом;
Турецкая Республика
- аэропорты открыты;
- справка о прохождении ПЦР-теста на COVID-19 не нужна;
- перед въездом в страну необходимо оформить личный медицинский страховой полис;
- всем пассажирам в терминале и самолете необходимо носить маску. Лиц без маски не допускают в терминал и самолет, и возможно наложение штрафа в размере 123,00 долларов США;
- на входе в терминал все пассажиры проходят процедуру измерения температуры с помощью тепловизоров. Если температура тела превышает 37,8 градусов или были замечены признаки Covid-19, в специальных медцентрах необходимо пройти тест. Во всех международных аэропортах есть «Центры тестирования» и тест делается бесплатно. Результаты теста будут готовы в течение 1-3 часов. Если результат теста окажется положительным, пассажир отправляется в отдельную больницу. По результатам контрольного исследования пассажира госпитализируют. Если в заключении будет прописано «показаний к госпитализации нет, необходима самоизоляция на 14-дневном карантине», пассажир может пройти его в гостинице или на дому. Пассажиры могут продолжить лечение в отелях в специальных комнатах для лиц, находящихся на самоизоляции.
Украина
До 28 сентября 2020 года установлены ограничения на въезд в страну.
- аэропорты открыты;
- справка о прохождении ПЦР-теста на COVID-19 нужна (срок – не более 48 часов) или пассажир сдает тест в аэропорту;
- предусмотрен 14-дневный карантин;
- перед въездом в страну необходимо оформить личный медицинский страховой полис. Страховой полис нужно оформить через компании, зарегистрированные в Украине, либо через международные страховые компании, имеющие представительства в стране;
- в общественных местах и торговых центрах необходимо носить маску;
- с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- разрешены транзитные рейсы (срок – не более 24 часов).
Стоит отметить, что информация, данная на сайте
МИД РК, периодически меняется.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.