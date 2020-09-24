Таблица с правилами пребывания в другие страны размещена на официальном сайте МИД, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". МИД опубликовал требования к казахстанцам для въезда в другие страны Иллюстративное фото из архива "МГ" В данный момент граждане Казахстана могут посетить Беларусь, ОАЭ, ФРГ, Египет, Корею, Кыргызстан, Узбекистан, Россию, Турцию и Украину. Республика Беларусь - аэропорты открыты; - справка о прохождении ПЦР-теста на COVID-19 не нужна; - 14 дневная изоляция на домашнем карантине; Объединенные Арабские Эмираты - аэропорт в г.Дубай открыт; - на рейсы в ОАЭ допускаются пассажиры, имеющие на руках справку о прохождении ПЦР-теста на Covid-19 (срок действия – 96 часов); - в аэропорту г.Дубай пассажиры заполняют медицинскую декларацию и сдают тест повторно (дети до 12 лет и люди с ограниченными возможностями освобождаются от сдачи теста). При положительном результате теста необходима самоизоляция на домашнем карантине 14 дней; - необходимо наличие международного страхового полиса; - необходимо наличие документов, подтверждающих наличие обратного билета не позднее 30 дней, а также бронь в отеле; - в обязательном порядке необходимо ношение масок в общественных местах и торговых центрах (штраф 1000,00 дирхам (274,00 долларов США); - разрешены транзитные рейсы (если следующий рейс более чем через 96 часов – разрешается выход в город). Федеративная Республика Германия На въезд в страну наложены ограничения на неопределенный срок. - аэропорты открыты; - справка о прохождении ПЦР-теста на  Covid-19 не нужна; - 14 дневная изоляция на домашнем карантине;- разрешены транзитные рейсы (срок – не более 24 часов, выход в город запрещен). Выдача германской визы осуществляется гражданам РК, относящимся к следующим категориям: - медицинский персонал; - сотрудники в сфере грузоперевозок и других транспортных компаний (например, члены экипажа воздушного судна); - дипломаты, сотрудники международных организаций, военнослужащие, сотрудники гуманитарных организаций, направляющиеся с официальной поездкой; - лица, выезжающие по срочным семейным обстоятельствам; - лица, направляющиеся по вопросам международной безопасности или с другой гуманитарной целью; - лица, воссоединяющиеся с семьей; - специалисты, имеющим рабочие предложения; - исследователи, занимающиеся научной деятельностью; - IT-специалисты; - сотрудники, занимающимся деятельностью особой общественной важности; - лица, возвращающиеся на родину и члены их семей. Арабская Республика Египет На въезд в страну наложены ограничения на неопределенный срок. - аэропорты открыты; - необходима справка о прохождении ПЦР-теста на COVID-19; - необходимо носить маску в общественных местах, торговых центрах и отелях. Королевство Нидерланды - аэропорты открыты; - справка о прохождении ПЦР-теста на COVID-19 не нужна; - 14-дневная изоляция на домашнем карантине; - разрешены транзитные рейсы (срок – не более 24 часов); - при посадке на рейс необходимо заполнить декларацию о здоровье; - в общественном транспорте, а также в некоторых местах городов Амстердам и Роттердам обязательно ношение масок (штраф за отсутствие маски – 95,00 евро); - во всех общественных местах необходимо соблюдение дистанции 1,5 метра (за нарушение данного требования налагается штраф в размере 390,00 евро). Республика Корея - аэропорты открыты ; - справка о прохождении ПЦР-теста на COVID-19 нужна (срок – 48 часов). К тому же, справка должна быть выдана только медицинскими учреждениями и клиниками в Казахстане, которые признаны Посольством Южной Кореи; - необходимо прохождение электронного контроля и специального 14-дневного карантина в отеле (цена: 120-150 долларов США в сутки); - прибывшим необходимо в течение 3 дней сдать тест на COVID-19; - разрешены транзитные рейсы (срок – не более 24 часов). Кыргызстан - аэропорты открыты; - справка о прохождении ПЦР-теста на COVID-19 не нужна; - только при наличии паспорта;- 14-дневная изоляция на домашнем карантине. Узбекистан - аэропорты открыты; - справка о прохождении ПЦР-теста на Covid-19 не нужна; - только при наличии паспорта. Российская Федерация - аэропорты начинают работу с 21 сентября 2020 года; - справка о прохождении ПЦР-теста на COVID-19 нужна; - рейс два раза в неделю по маршруту Нур-Султан – Москва; - нет ограничений только касательно авиасообщений, однако сохраняются ограничения при пересечении границы наземным способом; Турецкая Республика - аэропорты открыты; - справка о прохождении ПЦР-теста на COVID-19 не нужна; - перед въездом в страну необходимо оформить личный медицинский страховой полис; - всем пассажирам в терминале и самолете необходимо носить маску. Лиц без маски не допускают в терминал и самолет, и возможно наложение штрафа в размере 123,00 долларов США; - на входе в терминал все пассажиры проходят процедуру измерения температуры с помощью тепловизоров. Если температура тела превышает 37,8 градусов или были замечены признаки  Covid-19, в специальных медцентрах необходимо пройти тест. Во всех международных аэропортах есть «Центры тестирования» и тест делается бесплатно. Результаты теста будут готовы в течение 1-3 часов. Если результат теста окажется положительным, пассажир отправляется в отдельную больницу. По результатам контрольного исследования пассажира госпитализируют. Если в заключении будет прописано «показаний к госпитализации нет, необходима самоизоляция на 14-дневном карантине», пассажир может пройти его в гостинице или на дому. Пассажиры могут продолжить лечение в отелях в специальных комнатах для лиц, находящихся на самоизоляции. Украина До 28 сентября 2020 года  установлены ограничения на въезд в страну. - аэропорты открыты; - справка о прохождении ПЦР-теста на COVID-19 нужна (срок – не более 48 часов) или пассажир сдает тест в аэропорту; - предусмотрен 14-дневный карантин; - перед въездом в страну необходимо оформить личный медицинский страховой полис. Страховой полис нужно оформить через компании, зарегистрированные в Украине, либо через международные страховые компании, имеющие представительства в стране; - в общественных местах и торговых центрах необходимо носить маску; - с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт); - разрешены транзитные рейсы (срок – не более 24 часов). Стоит отметить, что информация, данная на сайте МИД РК, периодически меняется.