Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, что 22 сентября в 21:12 им поступило сообщение о том, что 42-летний житель города Атырау 21 сентября выехал на автомашине КамАЗ из села Жанкала Западно-Казахстанской области в сторону участка «Мамык» сельского округа Орлик в Индерском районе (примерно 120 км от райцентра Индер). С тех пор известий от него нет. Как стало известно, он перевозил скот. - Поисково-спасательные работы ведутся с 06 утра 23 сентября. На данный момент в поисках задейсвовано 1 единица техники и 3 человека от Отдела по ЧС Индерского района, 2 сотрудника РОВД, а также родственники пропавшего, - сообщили в пресс-службе ДЧС. По предварительным данным, машина пропавшего застряла в степи. Выпустив животных, он направился в сторону ближайшего поселения и сбился с пути. - Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области предупреждает: перед тем как отправиться в путь, расскажите о своем маршруте и предполагаемых сроках возвращения родным и друзьям, чтобы они начали бить тревогу и послали спасателей в нужную местность, если вы не вернетесь вовремя забейте в телефон номера служб спасения и изучите все возможные руководства на случай чрезвычайных ситуаций, - обращаются ко всем сотрудники ДЧС. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.