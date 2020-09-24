Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению СOVID-19 в РК, за прошедшие сутки было зарегистрировано 228 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, один случай с летальным исходом. - С 1 августа было зарегистрировано 31 760 заболевших пневмонией, случаев с летальным исходом - 346, всего выздоровели – 26 805 человек, - отметили в МВК РК. Кроме того, за прошедшие сутки было зарегистрировано 79 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией по республике, два случая приходятся на ЗКО. - На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3 495 человека, среди которых 36 детей. В стационарах находится – 1 810 пациентов, 95 человек находятся в тяжелом состоянии, 15 – в крайне тяжелом, 23 - на аппаратах ИВЛ, - пояснили в МВК РК. Всего по Казахстану подтверждено 107 529 случаев COVID-19, в ЗКО - 6847.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.