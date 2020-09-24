Предвыборная программа кандидата на праймериз партии «Nur Otan» Александра Сергеевича Матевосяна

Уважаемые земляки!

Матевосян Александр Сергеевич Родился 21 октября 1963 года в РФ, Калужской области, Кировском районе, местечке Шайковка Выползовского сельского совета. Образование средне-техническое, специальность - механик сельского хозяйства. Гражданин Республики Казахстан, 57 лет. Женат, воспитываю двоих детей, троих внуков. С 1999 года по сегодняшнее время являюсь главой крестьянского хозяйство «Матевосян», также являюсь акционером АО «Желаевский комбинат хлебопродуктов» и заместителем председателя этнокультурного объединения «Масис». В 2008 году награжден Орденом Почёта «Құрмет» за заслуги в развитии экономики, социальной сферы, науки и культуры, образования. В 2016 году награжден Орденом "Парасат" за личный вклад в развитие и умножение духовного и интеллектуального потенциала Республики Казахстан, активную деятельность по защите прав человека и его социальных интересов. Имею грамоты благодарственные письма от президента РК, министра сельского хозяйства РК, от руководства партии «Нұр Отан», от руководства Западно-Казахстанской области. Поддерживаю и исходя из нынешнего послания президента я предлагаю свое видение некоторых проблем, преодоление которых может внести определенную лепту в реализацию главной мечты каждого человека – обретение достойной жизни как для себя, так и для последующих поколений.

Как вы знаете партия Nur Otan впервые в истории партийно-политического развития страны объявила о проведении праймериз. Проведение внутрипартийного праймериз является результатом заложенной еще три года назад первым президентом РК – Елбасы Н.А.Назарбаевым глубокой трансформации партийно-политической системы, а также модернизационной политики, проводимой главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Благодаря этому у казахстанцев появилась возможность стать участниками важных изменений, которые сейчас происходят в политической системе страны. Во всем мире праймериз считается наиболее демократичным способом отбора кандидатов, который позволяет определить, кто в партии и среди ее сторонников пользуется наибольшей популярностью. Самые успешные кандидаты по итогам праймериз идут на выборы. Я верю, что праймериз даст возможность наиболее активным, неравнодушным людям проявить себя в общественно-политической жизни нашего региона и страны в целом. Тем не менее, как гражданин своей страны, считаю своим долгом быть в центре демократических преобразований, которые в будущем позволят мне решать насущные проблемы жителей нашего региона.LQv16JTPVsMВ первую очередь считаю своим долгом оказывать всяческое содействие в решении и актуальных проблем жителей района. - В первоочередном порядке необходимо дальнейшее укрепление политической стабильности и межнационального согласия; - Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса, для чего необходимо внедрение кластерного подхода при переработке сельхозпродукции; - Совершенствование механизма приобретения сельчанами техники в кредит и лизинг, направление кредитов на развитие производственных объектов среднего и малого бизнеса в сельской местности; - Необходимо создавать условия, при которых забота о селах станет выгодной для инвесторов и бизнесменов, что в дальнейшем привлечет инвесторов и приведет к созданию новых рабочих мест в сельской местности; - Сохранение и развитие традиционных семейных ценностей, укрепление роли семьи, поддержка многодетных семей. Воспитание у подрастающего поколения ответственности, целеустремленности, патриотизма, формирование активной гражданской позиции. - Цифровизация сёл, доступ к скоростному интернету, отсутствие на селе скоростного интернета во многом тормозит внедрение цифровых технологий в агропромышленном комплексе; - Формирование здорового образа жизни и охрана окружающей среды, укрепление здоровья населения посредством повышения уровня экологической культуры каждого гражданина; - Решать проблемы досуга и трудоустройства молодежи, содействовать строительству спортивных и детских площадок в населенных пунктах района; - Решать многие социальные вопросы в образовании, здравоохранении, культуре и спорте; - Особое отношение к людям старшего поколения; - Вопросы адаптации и создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями; - Благоустройство населенных пунктов, их освещения, ремонта дорог, обеспечения жителей чистой питьевой водой; В нашем районе немало сделано для улучшения жизненного уровня населения, но я считаю, что, объединив усилия акимата и депутатов маслихатов, можно сделать многое для поднятия экономики района, улучшения благосостояния людей. Как человек, всю жизнь отдавший селу и его жителям, я уверен, что без решения проблем сельского хозяйства не будет будущего у государства и граждан. Без решения насущных проблем в этой отрасли, в социальной защите сельчан, в образовании, в здравоохранении мы не двинемся вперед. Мы должны передать потомкам чистую землю, воздух, воду – то, без чего невозможна жизнь вообще. Чтобы добиться этого, необходимы общие усилия. Со своей стороны я лично намерен приложить для этого весь свой опыт, знания и силы для решения поставленных задач! Голосуйте за меня!!! #праймеризгеқатысамын #МағанДауысбер #яидунапраймериз #ГолосуйЗаМеня #праймериз2020 На правах рекламы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.