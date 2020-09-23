Впервые в Казахстане, зная только номер телефона получателя, можно совершить перевод в соседнюю страну на карту российского Сбербанка. Новая услуга позволит удобно, быстро, без простаивания очередей и безопасно отправить деньги своим близким, родственникам или друзьям, проживающим в Российской Федерации. «Переводы по номеру телефона» от Сбербанка – это уникальная возможность без дополнительных документов и оплаты повышенных комиссий отправить деньги в любой регион Российской Федерации. Услуга доступна в мобильном приложении Сбербанк Онлайн Казахстан.рассказал о новой системе выгодных денежных переводов по номеру телефона, которую могут оценить жители двух стран. «Переводы по номеру телефона» – это действительно эксклюзивное предложение на рынке денежных переводов в Казахстане. Впервые наши клиенты по номеру телефона могут отправить безналичным переводом деньги в любое время суток и в любой регион России. При этом не выходя из дома и по самой низкой стоимости. В мобильном приложении Сбербанк Онлайн Казахстан можно совершить множество банковских операций, в том числе быстрый перевод по номеру телефона по Казахстану. Подобную функцию международного денежного перевода в Российскую Федерацию по номеру телефона мы вводим впервые на рынке нашей страны», - рассказал Ельдар Тенизбаев.• По номеру телефона • Легкое и быстрое оформление • Самая низкая комиссия за перевод (всего 0,95% от суммы) • Минимальная сумма перевода - 1 российский рубль, максимальная сумма - 150 000 российских рублей • Безопасность переводаОтправить деньги сможет любой житель Казахстана. Для этого нужно скачать мобильное приложение Сбербанк Онлайн Казахстан и пройти краткую верификацию, чтобы стать клиентом Сбербанка.Процесс оформления денежного перевода по номеру телефона очень прост и удобен. Для этого необходим смартфон с выходом в интернет и номер телефона получателя денег. В мобильном приложении Сбербанк Онлайн Казахстан выбираете функцию «Переводы», вводите номер мобильного телефона получателя в России и сумму перевода. После подтверждения отправителем имени адресата и суммы деньги будут на счете клиента российского Сбербанка. Информация о сумме перевода и комиссии за перевод будет также отображена на экране телефона. Уведомление об успешном переводе будет получено по смс. Более того, данная функция также распространяется и на переводы клиентов российского Сбербанка, если им нужно отправить деньги вам в Казахстан. По словам председателя правления ДБ АО «Сбербанк», система денежных переводов «Переводы по номеру телефона» – это в первую очередь безопасное, выгодное, удобное и быстрое решение для наших клиентов. «Несомненно, эти переводы будут удобны для быстрой отправки денег студентам, которые обучаются в Российской Федерации, бизнес–партнерам, друзьям или близким, которым срочно понадобилась финансовая поддержка. Я уверен, наши клиенты оценят удобство и выгоду новой системы быстрых денежных переводов Сбербанка «Переводы по номеру телефона», - говорит Ельдар Тенизбаев. Кроме того, Сбербанк Казахстан предоставил своим клиентам возможность осуществлять быстрые денежные переводы в Таджикистан и Кыргызстан через свое мобильное приложение «Сбербанк Онлайн Казахстан». Отправка денег близким в Таджикистан и Кыргызстан теперь не требует похода в банк, для этого достаточно просто скачать «Сбербанк Онлайн Казахстан» на свой смартфон. На сентябрь также запланирован запуск денежных переводов через «Сбербанк Онлайн Казахстан» в Узбекистан.Напомним, Сбербанк в Казахстане с центральным офисом в г. Алматы входит в тройку крупнейших банков Республики Казахстан по размеру уставного капитала, имеет филиальную сеть, состоящую из 100 структурных подразделений, представлен в каждом крупном городе страны, является дочерним банком российского Сбербанка. Лицензия №1.2.199/93/31 от 03.02.2020г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.