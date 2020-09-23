Иллюстративное фото из архива "МГ" В период пандемии среди получавших плановое лечение в Атырауской областной детской больнице было обнаружено около 60 детей с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области. - Из 60 детей с коронавирусной инфекцией у 18-и были симптомы COVID-19. 13 из них своевременно были перемещены в областную инфекционную больницу. Пятеро инфицированных, ввиду того что у них были врожденные и хронические заболевания, лечились в детской больнице. Остальные, свыше 40 детей с бессимптомными формами коронавируса, находились под контролем врачей местной поликлиники. Сейчас дети выздоровели, результаты проб отрицательные. В настоящее время детей, лечащихся от коронавирусной инфекции, нет, - заявила врач Атырауской областной детской больницы Айгуль Сундетова на брифинге, прошедшем в Атырауском областном центре коммуникации. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.