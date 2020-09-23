Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК, за прошедшие сутки в республике было выявлено 76 новых случаев заболевания COVID-19, из них два случая приходятся на ЗКО. Всего по республике зарегистрировано 107 450 случаев заболевания COVID-19, в ЗКО - 6 845. - На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3 524 человека, среди которых 32 ребенка. В стационарах находится 1 868 пациентов, 101 человек в тяжелом состоянии, 14 – в крайне тяжелом, 20 - на аппаратах ИВЛ, - отметили в МВК РК. Стоит отметить, что по данным межведомственной комиссии, за прошедшие сутки было зарегистрировано 364 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19. - С 1 августа зарегистрировано 31 532 заболевших, случаев с летальным исходом - 345, всего выздоровели – 26 805 человек, - пояснили в МВК РК.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.