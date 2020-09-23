Сегодня, 23 сентября, в департаменте ДЧС ЗКО состоялся брифинг, где рассказали о распространении птичьего гриппа и о мерах предосторожности. Заместитель управления ветеринарии ЗКО Казбек Ташимов кратко пояснил эпидемиологическую обстановку по птичьему гриппу. - Возбудителем гриппа является вирус Н5N1. Он отличается высокой патогенностью среди птиц. В основном птичий грипп передается от инфицированной птицы к здоровой воздушно-капельным путем, при контакте или через помет. Это заболевание является сезонным, в осенне-зимний период, это связано с тем, что наблюдается перелет диких птиц с северных регионов в южные. Во время перелета птицы останавливаются на открытых водоемах и там происходит контакт с домашними птицами и другими животными, которые могут являться переносчиками данной инфекции. На сегодняшний день в четырех областях подтверждены факты заболевания птичьим гриппом, в Карагандинской области зарегистрирован падеж, - пояснил Казбек Ташимов. Казбек Ташимов отметил, что по области насчитывается более 1,6 млн поголовья домашних птиц, из них 1,1 млн находится в агроформированиях. Имеется три крупных птицефабрики "Жайык Кус" и "Акас" в районе Байтерек, а также Уральская птицефабрика. Всем этим организациям были даны рекомендации о проведении вакцинации. Стоит отметить, что в начале года было доставлено 115 тысяч доз вакцин против птичьего гриппа. Однако в сложившейся ситуации было дополнительно запрошено еще 80 тысяч доз вакцин. - При внезапной гибели птиц просим сообщать жителей ЗКО об этом в управление ветеринарной службы, - обратился заместитель руководителя управления ветеринарии ЗКО. - Вместе с тем запрещается выпускать домашнюю птицу в радиусе 5 километров от открытых водоемов. Начальник ДЧС ЗКО Жасулан Джумашев дополнил, что во время пандемии и режима ЧС они совместно с департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО занимались вопросами дезинфекции. - И если сейчас на территории области будет зарегистрирован птичий грипп, то мы будем восстанавливать старые печки для сжигания мертвых туш. Для этого есть специальный отряд в количестве 72 человек и во всех районах по еще 6 человек, которые будут заниматься профилактическими и дезинфекционными работами, - пояснил Жасулан Джумашев. К слову, также птичий грипп может передаваться не только через перелетных птиц, но и через продукцию. Заместитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО Нурлыбек Мустаев пояснил, что в области эпидемиологическая ситуация по заболеваемости птичьим гриппом стабильная, случаев заболевания среди населения не зарегистрировано. - Вирус передается от больной птицы к человеку через слюну, через фекалии, при убое и обработке зараженной птицы. Инкубационный период составляет 2-7 дней. Заболевание быстро прогрессирует и при несвоевременном обращении к медицинским учреждениям это может привести к вирусной пневмонии. Основные клинические проявления при птичьем гриппе - это повышение температуры, диарея, рвота, боли в животе, развитие конъюнктивита, кровотечение из носа, зева и десен, - пояснил Нурлыбек Мустаев. Также он отметил, что человек может заразиться при уходе за домашней больной птицей, при вдыхании пыли в курятниках, при ощипывании перьев птиц грязными руками. - Поэтому для предотвращения заражения следует соблюдать основные профилактические меры. При обнаружении мертвой птицы не трогайте ее руками, сообщите об этом немедленно в управление ветеринарии. Перед употреблением мяса птиц необходима тщательная термическая обработка, не употребляйте сырые или сваренные всмятку яйца, не покупайте мясо птицы и яйца в несанкционированных торговых местах без ветеринарного освидетельствования, - заключил Нурлыбек Мустаев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.