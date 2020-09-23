Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, двое жителей ЗКО перевозили 345 рыб осетровых пород и икру кустарного производства. - В ходе оперативно профилактического мероприятия "Бекіре" полицейские на трассе Атырау-Уральск остановили автомобиль Tayota Land Cruiser, в котором обнаружено 345 рыб осетровых пород и икру кустарного производства. Общий вес изъятой красной рыбы составил свыше 1 тонны, «улов» икры скромнее – 200 граммов, - сообщили в полиции. Стоит отметить, что задержанными оказались 28-летний и 29-летний жители ЗКО. Оба молодых человека водворены в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование по статье 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами» Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.