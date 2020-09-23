Пикет был организован ЗКОФ "Общественная социал-демократической партии", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Одиночный пикет против повышения тарифов на комуслуги прошел в Уральске Сегодня, 23 сентября, в 10.00 на площади имени Абая, перед городским акиматом, состоялся одиночный пикет против повышения цен на коммунальные услуги. Председатель ЗКОФ "Общественная социал-демократическая партия" Кадиша Муканова рассказала, что им разрешили провести лишь одиночный пикет, хотя желающих выразить свое мнение было гораздо больше. – Мы неоднократно выступали против повышения цен на коммунальные услуги. Свои протесты выражали на слушаниях и в социальных сетях. Тарифы должны повышаться только на основании общественных слушаний. Они были, мы присутствовали, единогласно выступили против повышения цен на электроэнергию. Теперь подают заявку на повышение тарифа на тепло. За собой это повлечет подорожание продуктов, услуг и товаров. Малый и средний бизнес итак страдает и несет убытки. В стране проходят политические и экономические кризисы. На фоне всемирной пандемии повысить цены - это все равно что выйти против своего народа. Мы хотим сказать, чтобы акимат обратил внимание на монополистов и не поднимал цены. Сейчас везде идет сокращение кадров, вахтовики возвращаются из Атырау, на местах много безработицы, молодежь сидит без работы, скоро будет сокращение государственных служащих. На фоне всего этого повышать цены - это просто беспредел, народ нищенствует, - говорит Кадиша Муканова. В качестве решения этой проблемы Кадиша Муканова предложила акимату обратить внимание на этот вопрос и сделать все, чтобы не допускать дальнейшего повышения цен на коммунальные услуги. – Если у монополистов есть какие-то проблемы, то пусть они сами их решают. Нельзя их решать за счет народа, который и так сидит в кризисе, - добавила Кадиша Муканова. К слову, это первый одиночный пикет, на который городской акимат впервые дал официальное разрешение. Напомним, 1 июля руководство АО "Жайыктеплоэнерго" подало заявку на повышение цен на тепло на 15%. В департаменте КРЕМ позже прокомментировали возможное повышение цены на тариф. Одиночный пикет против повышения тарифов на комуслуги прошел в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА