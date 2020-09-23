Работы по благоустройству набережной в городе Атырау ведутся на участке от моста Бейбарыс до парка Молодежи, охватывая 7,86 гектара площади в европейской части города. Общая протяженность территории, где ведутся строительно-монтажные работы, составляет 1861 метр. В настоящее время на новом участке набережной уже установлены красочные символы города Атырау, площадь, оформленная в архитектурном стиле "Шаңырақ", расположены площадки для детей, места отдыха, для занятий физкультурой, бегом, скамейки и палатки. Ожидается также благоустройство пирса и прибрежной зоны. Глава региона Махамбет Досмухамбетов сделал замечания касательно строительно-монтажных работ и благоустройства набережной, поручил устранить некоторые недостатки, сделать работу качественно. Общественная актвистка Гульназ Космурзиева, проехавшись по набережной на своей коляске, выразила довольство состоянием беговой, велосипедной дорожек и пешеходной зоны. В то же время она предложила представителям подрядной компании принять ряд мер, призванных создать удобства для лиц с ограниченными возможностями и для матерей, прогуливающихся с детскими колясками. Подрядчик обещал в скором времени реализовать эти предложения. Напомним, что строительные работы финансируются компанией НКОК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.