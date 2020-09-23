Мать Екатерины Ананьевой считает, что родители 17-летнего Артема Крылова допустили ошибку в воспитании сына, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Ничто не заменит ему мать - мама погибшей под катером женщины в Уральске о внуке Фото из архива "МГ"   Как рассказала мать погибшей под катером Екатерины Ананьевой Вера Ворожбет, вина за случившуюся трагедию полностью ложится на родителей подростка. - Мы думали, что на катере находился кто-то из взрослых, но никак не ожидали, что там будет совсем ребенок. Всю вину возлагаю не на ребенка, а на отца его. Упущение в воспитании, вседозволенность сделали свое дело. Да, они просили прощение, но как можно простить человеческую жизнь? Обида есть, но не на ребенка, а на отца. Ребенок и так наказан, ему жить с этим всю жизнь, каждое утро он будет просыпаться и знать, что когда-то убил человека.  У меня до сих случаются частые истерики, срывы, начались проблемы со здоровьем. На нервной почве у меня дрожат руки, ночами не сплю, до сих пор тяжело переживаю утрату, не могу находиться в квартире, где жила дочь. Поэтому даже внука сейчас забираю к себе, - рассказала Вера Ворожбет. К слову, сын Екатерины Ананьевой устроился на работу в АО "Жайыктеплоэнерго", где при жизни работала мама. - Люди обещали помогать, и помогают. Семья Крыловых также обещала материальную помощь внуку. Но ничто не заменит ему мать, - заключила Вера Ворожбет. 6 июня в 22.15 на реке Чаган, возле Чугунного моста, произошла трагедия - неизвестный на моторной лодке наехал на купающуюся 40-летнюю Екатерину Ананьеву, которая от полученных травм скончалась.  Родственникам отдали тело спустя много дней после произошедшего, им  пришлось похоронить Екатерину без головы и руки - водолазы так и не смогли найти части тела женщины. Полицейские сразу же приступили к поиску лодки и человека, который ею управлял. Однако родственники погибшей говорили, что не довольны ходом следствия и что полицейские не торопятся привлекать к уголовной ответственности виновных людей. 6 августа о задержании рассказали родные погибшей Екатерины Ананьевой. Выяснилось, что полицейские задержали несовершеннолетнего сына депутата ЗКО Валерия Крылова. Однако сам Валерий Крылов тогда утверждал, что уверен в невиновности сына. 8 августа следственный суд санкционировал арестподозреваемого, а 12 августа стало известно, что родственники ЕкатериныАнаньевой  простили подозреваемого. 22 сентября стало известно о том, что Артему Крылову изменили меру пресечения под подписку о невыезде. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.