Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, за 8 месяцев этого года зарегистрировано 159 дорожно-транспортных происшествий, в них погибли 39 человек, 199 получили травмы. - В целях повышения транспортной дисциплины водителей, снижения количества дорожно-транспортных происшествий, а также предупреждения нарушений правил дорожного движения на территории Атырауской области проводится профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». В рамках ОПМ на автодорогах республиканского значения и городов, районов организовано распространение буклетов по пропаганде безопасности дорожного движения с участием представителей АО «НК КазАвтоЖол», ТОО «Казахавтодор» и здравоохранения, - сообщили в пресс-службе ведомства. Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество дорожно-транспортных происшествий в области снизилось на 15,4% (со 188 до 159), число раненных уменьшилось на 23,5% (с 260 до 199), а число погибших - на 4,9% (с 41 до 39). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.