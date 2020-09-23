22 сентября обвиняемый 17-летний Артем Крылов был выпущен из СИЗО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Женщине оторвало голову винтом от катера: задержан несовершеннолетний сын депутата ЗКО Фото погибшей Екатерины Ананьевой Как рассказала адвокат Артема Крылова Анастасия Литвиненко, 22 сентября обвиняемый был выпущен из следственного изолятора. – Артема Крылова освободили из-под стражи, меру пресечения изменили на "подписку о невыезде". Другие подробности дела озвучивать не могу, так как следствие еще не окончено, - сообщила Анастасия Литвиненко. В транспортной прокуратуре от комментариев отказались, заявив, что пока идет следствие, говорить что-либо по этому громкому делу они не могут. Сестра погибшей Екатерины Ананьевой Людмила Еркналиева отметила, что узнала об освобождении Артема Крылова 22 сентября. – Изначально мы искали убийцу, хотели посмотреть ему в глаза, но не ожидали увидеть на скамье подсудимых ребенка. Я понимаю, что это смерть по неосторожности. Да, его выпустили вчера, мы не против этого решения, отнеслись с пониманием. Тем более это еще не суд, это всего лишь мера пресечения. Он просидел под арестом месяц или полтора, и мне кажется, что это и есть для него урок, - рассказала Людмила Еркналиева. 6 июня в 22.15 на реке Чаган, возле Чугунного моста, произошла трагедия - неизвестный на моторной лодке наехал на купающуюся 40-летнюю Екатерину Ананьеву, которая от полученных травм скончалась.  Родственникам отдали тело спустя много дней после произошедшего, им  пришлось похоронить Екатерину без головы и руки - водолазы так и не смогли найти части тела женщины. Полицейские сразу же приступили к поиску лодки и человека, который ею управлял. Однако родственники погибшей говорили, что не довольны ходом следствия и что полицейские не торопятся привлекать к уголовной ответственности виновных людей. 6 августа о задержании рассказали родные погибшей Екатерины Ананьевой. Выяснилось, что полицейские задержали несовершеннолетнего сына депутата ЗКО Валерия Крылова. Однако сам Валерий Крылов тогда утверждал, что уверен в невиновности сына. 8 августа следственный суд санкционировал арест подозреваемого, а 12 августа стало известно, что родственники Екатерины Ананьевой простили подозреваемого.
