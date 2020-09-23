«За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие расплачиваться» - Уинстон Черчилль.Как в любом другом бизнесе, с учетом большой конкуренции каждая охранная компания старается подчеркнуть свои достоинства, делая акцент на доступной оплате за свои услуги. Так что же нужно учитывать при выборе услуг охранного агентства? 1. Убедитесь в наличии лицензий и сроках их действия. Работая с нелицензированными предприятиями, можно нажить себе неприятности. 2. Важен опыт работы на рынке услуг охраны, который также вы увидите по дате выдачи лицензии. 3. Узнайте, количество «лицензированных» охранников в штате компании и возможностях защиты объекта с помощью служебного оружия и спецсредств. Серьезная охранная фирма имеет в своем арсенале широкий спектр мер защиты. 4. Узнайте и по возможности лично убедитесь, имеет ли фирма собственный офис, круглосуточно действующую дежурную часть и хорошо оснащенные мобильные группы. 5. Ненавязчиво попросите контактные телефоны Дежурной части и Пульта централизованного наблюдения и попробуйте сами в неурочное время позвонить – отвечает ли кто-нибудь? Если этого нет – как же они собираются помочь Вам в случае нападения на объект или в иной внештатной ситуации? 6. Если вы подключаете объекты под охранную сигнализацию, очень важно чтобы у охраны был собственный Пульт централизованного наблюдения и обязательно именно на территории расположения объекта. Что это означает? К примеру, ваш объект находится в г.Аксай, и ЧОП заверяет вас, что имеет собственный Пульт, именно в этом городе, а по факту Пульт установлен в г.Уральск. Убедитесь, что вас не вводят в заблуждение, так как наличие Пульта в другом регионе или районе снижает уровень и время поступления «Тревоги», что может привести к несвоевременно оказанной вам помощи. 7. Обратите внимание, располагает ли фирма парком служебных автомобилей. Их должно быть достаточно много. Служебный автотранспорт – это не роскошь, а необходимость. 8. Ответственное охранное предприятие всегда имеет достаточное количество собственных мобильных групп, позволяющее быстрое и оперативное реагирование на чрезвычайные происшествия. 9. Возмещение материального ущерба – вот что должно заинтересовать вас! Это один из самых важных моментов при выборе охранного предприятия. Если компания не имеет возможности покрыть сумму ущерба клиенту, это тревожный симптом. Данный пункт должен быть прописан в Договоре. 10. Попросите показать вам рекомендации, отзывы клиентов фирмы, поинтересуйтесь, какое количество объектов обслуживает охранная компания, и наконец, спросите у коллег по бизнесу, с которыми данное охранное предприятие уже работает, удовлетворены ли они качеством выполнения предоставляемых услуг. 11. Не стесняйтесь задавать вопросы. Ответственная и действующая на основании законодательства РК, охранная фирма ответит на все ваши вопросы. Помните, иногда соблазн довериться компании с более доступными расценками не всегда оправдывает надежды на хорошо проводимую работу, и попытайтесь понять, что позволяет фирме назначать такую цену. Помните - КАЧЕСТВО УСЛУГ ВАЖНЕЕ! Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
