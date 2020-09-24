Депутатская фракция «Народные коммунисты» предлагает ряд мер по защите населения при росте цен на продовольствие. В частности, создать национальную программу «Доступное и качественное питание для всех казахстанцев». – Издержки от пандемии и экономического кризиса легли на плечи граждан, – подчеркнул руководитель фракции, депутат Мажилиса Айкын Конуров. – На этом фоне страну поразила агфляция – стремительный и неоправданный рост цен на продовольственные товары при стагнации и падении реальных доходов населения. Только в нынешнем году вся провизия подорожала в целом более чем на 10%, причем не только импортная, но и отечественная. Стоимость хлебобулочных изделий выросла на 14%, муки – на 22,9%, круп – на 33%, картофеля – на 26,6%, яиц – на 13,9%, масла – на 15%, мяса и мясных продуктов – на 13,5%. – Фракция «Народные коммунисты» отмечает, что продовольственная инфляция становится острейшей социально-экономической проблемой, – заявил Айкын Конуров. – И в решении ее, к сожалению, традиционные антиинфляционные инструменты уже не эффективны. С каждым днем каждая казахстанская семья тратит все больше денег на еду. При этом больше и лучше казахстанцы питаться не стали. Скорее, наоборот, при снижении реальных доходов это вынуждает население экономить на качестве питания, что в условиях ожидаемой второй волны коронавируса только усугубляет ситуацию со здоровьем нации. – Продовольственная корзина широких слоев населения ухудшается, – констатировал мажилисмен. – Подобное развитие ситуации заставляет говорить о комплексном продовольственном кризисе. Расходы на еду не должны быть непосильным бременем в стране, располагающей огромными сельскохозяйственными ресурсами. Государство пыталось решить эту проблему, в частности, создав в стране товаропроводящую систему со строительством сети оптово-распределительных центров. Однако центры заработают только в 2022 году, а недоедают люди уже сейчас. – Меры по развитию агропродовольственного комплекса, как показывает практика, также не решают вопросы ценовой доступности продовольствия и обеспечения его качества, – констатировал Айкын Конуров. – Какие бы средства не вкладывались в модернизацию агропрома, к улучшению продовольственного снабжения и подавлению агфляции это не приводит. Со своей стороны, коммунисты предлагают наряду с проектом по развитию АПК разработать национальную программу «Доступное и качественное питание для всех казахстанцев». – В ней следует предусмотреть оказание помощи гражданам посредством выпуска специальных купонов или платежных карт для приобретения казахстанских продуктов, – разъяснил мажилисмен. – Это позволит одновременно улучшить питание населения и поддержать отечественных производителей. Особое внимание мажилисмен обратил на то, что при предлагаемой схеме средства будут поступать конкретным поставщикам на основе свободного конкурентного выбора потребителей, а не идти в кулуарном порядке через сомнительные схемы и многочисленных посредников, субсидируя в конечном итоге финансовые институты. – Принятие данной национальной программы – принципиальный вопрос текущей повестки дня, – подытожил свой запрос коммунист. КНПК На правах рекламы Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.