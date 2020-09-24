Скриншот с видеоролика на странице Дамира Батыржана в TikTok Мама ученицы Январцевской средней школы района Байтерек рассказала, что ее ребенок - подросток и как и все дети постоянно сидит в соцсетях. - Моя дочь все время сидит в телефоне. Сейчас появился TikTok и все туда выкладывают видео. Учитель английского языка и по совместительству завуч по учебной работе Дамир Батыржан выкладывает неподобающие видеоролики в TikTok. Там на видео есть мат, есть где он сидит с голым торсом. Его ученики это смотрят. Я считаю, что учитель, который должен быть примером для детей, не должен выкладывать такие видео, - возмущенно говорит родительница. По словам женщины, родители учеников говорили администрации школы об этом, однако никакой реакции не последовало. Стоит отметить, что корреспонденты "МГ" просмотрели страницу Дамира Батыржана в TikTok. Учитель выкладывает различные видео с наложением спецэффектов и с нецензурной бранью. Сам Дамир Батыржан говорит, что сожалеет о том, что выложил эти видео. - Я понимаю, что это плохо, я сожалею об этом. Я удалю страницу. Я прошу прощения у учеников и своих коллег за то, что выложил эти видео, - сказал Дамир Батыржан. Руководитель отдела образования района Байтерек Серик Сафиуллин сообщил, что впервые видит эти видео и с этой ситуацией они будут разбираться. - Я поеду в школу и буду разбираться в сложившейся ситуации. С директором школы я переговорил, она утверждает, что родители с этим вопросом к ней не обращались. Ни в коем случае учитель не должен выкладывать подобные видео. Вообще хотелось бы сказать, что учителя должны следить за тем, что выкладывают в свои соцсети, так как они являются примером для учеников, - пояснил Серик Сафиуллин.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.