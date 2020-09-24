Иллюстративное фото из архива "МГ" 23 сентября заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова в торжественной обстановке вручила приобретенную для школ области компьютерную технику руководству городского отдела образования и руководству Исатайского, Индерского, Кзылкогинского, Курмангазинского районов, сообщила пресс-служба управления образования Атырауской области. Компьютерная техника будет роздана городским и сельским школам. Обучающиеся онлайн ученики области получат 22 463 компьютера в ближайшие дни. В целом, школьники полностью будут обеспечены компьютерами до конца сентября. ​ ​ ​ - В условиях пандемии в 176 школах 111​ 296 учащихся обучаются дистанционно. Для приобретения необходимой для школьников техники выделены средства из республиканского и местного бюджетов, проводится работа по их закупке. На 555 миллионов тенге за счет местного бюджета закупаются 3479 ноутбуков, за счет республиканского трансферта при поддержке Правительства РК, по инициативе министерства образования​ и науки в размере 2,9 млрд тенге - 18 984 единиц компьютерной техники. Необходимо, чтобы ученики эффективно использовали технику и бережно обращались с ней, а родители следили за этим,- отметила Бакытгуль Хаменова. Отметим, что по области также было роздано 2​ 499 планшетов на возвратной основе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.