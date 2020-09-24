Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, с начала года полицейские Курмангазинского района возбудили восемь уголовных дел по фактам использования подложных документов. – В числе нарушителей закона - граждане Казахстана, Узбекистана и Кыргыстана. Кроме того, сотрудники полиции провели досудебное расследование подобных дел в отношении двух граждан Таджикистана. В целях предотвращения возникновения и распространения коронавируса в Республике Казахстан до улучшения эпидемиологической ситуации действует временное ограничение на международном пункте пропуска на участке государственной границы Республики Казахстан и Российской Федерацией. Исключение только для водителей, занимающихся международными перевозками с водительскими правами соответствующей категории (не менее двух водителей в одном грузовике), - отметил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев. Стоит отметить, что в ходе проверки документов сотрудники пункта пропуска выявили, что водительские удостоверения восьми человек были поддельными. В связи с тем, что водители полностью признали свою вину, уголовные дела направлены в суд Курмангазинского района. Районный суд приговорил нарушителей к различным штрафам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.