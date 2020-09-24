Сегодня, 24 сентября, в Уральске состоялось торжественное открытие беговой дорожки в сквере "Лепесток". Теперь жители близлежащих домов смогут заниматься бегом на современной дорожке со специальным покрытием. Открытие было приурочено к празднованию Дня города. Сам сквер был отремонтирован несколько лет назад и стал излюбленным местом отдыха горожан, на территории есть детская и волейбольная площадки. – Беговая дорожка была построена по поручению акима области. Ко Дню города мы планируем ввести в эксплуатацию несколько спортивных объектов. Несколько лет назад у нас появился здесь красивый сквер, а сегодня он пополнился беговой дорожкой. Это у нас уже вторая по городу, первая расположена на площади Первого Президента. В городе у нас много любителей бега, среди них есть такие спортсмены, которые покорили немало марафонских расстояний. Наша задача - создавать все условия для пропаганды здорового образа жизни и развития массового спорта, - отметил заместитель акима города Бакытжан Нарымбетов. Стоит отметить, что протяженность беговой дорожки составляет более 500 метров. Стоимость спортивного объекта составляет около 10 млн тенге.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.