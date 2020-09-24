Иллюстративное фото из архива "МГ" Сообщается, что Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене смертной казни, соответствующий документ подписал в штаб-квартире Организации Объединенных Наций постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров. О самом решении заявил ранее Президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на общеполитических прениях 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он подчеркнул, что Казахстан нацелен на реализацию основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство. Подчеркивается, что "подписание этого международного документа является продолжением курса на гуманизацию уголовного законодательства". Применение смертной казни в Казахстане было приостановлено Указом Президента о введении соответствующего моратория в 2003 году. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.