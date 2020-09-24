Пенсионерка Жания Утербаева проживает в доме 105 по проспекту Абая. По ее словам, вода течет из соседнего двора - от дома №107 по проспекту Абая к дому №105. Сейчас ведется строительство дороги возле соседнего дома №6 по улице Ярославская. Пожилая женщина легла на дорогу, требуя, чтобы строители сделали стоки и арки и вода утекала из их двора. - Я в этом дворе живу почти семь лет, дом по улице Ярославской с 2016 года находится в аварийном состоянии, потому что вся вода со двора текла под дом. Я три года подряд ездила в Нур-Султан, в министерство, чтобы нам благоустроили двор и сделали детскую площадку. Ее наконец-то сделали. Но смотрите как! Все талые воды стекают к моему дому и даже затекают в подъезд, - возмущенно говорит женщина. Кроме того, она заявила, что готова сидеть на дороге весь день, пока ее требования не выполнят. - Пусть сделают дорогу уровнем ниже, чем во дворе. Пусть вода стекает. Сделайте трубу, арык. Я одна воюю тут столько лет. Все соседи недовольны. А выйти и написать жалобы никто не хочет, - сказала Жания Утербаева. - Мне ничего больше не надо, пусть сделают так, чтобы не было воды во дворе. Подрядная организация ТОО «Казстройгарант», которая занимается строительством дороги по улице Ярославская, 6 остановила работы. Директор компании Сефа Азизов пояснил, что они делают дорогу, согласно проекту. - Вы поймите меня правильно, у меня рабочая бригада - 30 человек - с утра сидят и ждут, пока эта бабушка уйдет. Она не дает нам работать. У меня шесть машин асфальта сегодня остыли, теперь можно их выкинуть, - пояснил Сефа Азизов. - Закончить ремонт мы должны 2 ноября. Подрядчик вызвал участкового для решения сложившейся ситуации. Участковый вызвал медиков. Однако те посчитали женщину адекватной и вменяемой. Забирать бабушку не стали. Пенсионерка осталась на месте и была намерена дождаться представителей власти. Позже стало известно, что женщина все-таки ушла с дороги и строительство было продолжено.

