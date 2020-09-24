Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте юстиции ЗКО сообщили, что судебными исполнителями в значительно короткие сроки в полном объеме исполнено решение суда о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. - Так, по исполнительному производству долг мужчины составил более 3,5 миллиона тенге. Указанный долг образовался с 2019 года, так как должник, работая, добровольно не оплачивал алименты. В ходе принудительного исполнения в отношении должника были приняты ограничительные меры: наложены арест на имущество и денежные средства, ограничение на выезд за пределы Республики Казахстан, - рассказали в департаменте юстиции. В результате данных мер задолженность по алиментам в размере 3 658 108 тенге была перечислена на счет матери несовершеннолетнего ребенка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.