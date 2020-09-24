• Официальное трудоустройство • График 6/1 с 9.00 до 18.00 • Теплый склад • Вагонов нет • Оклад 100 000 Кроме того, ведем набор продавцов-консультантов Требования к соискателю: • Опыт в сфере продаж; • Грамотная речь; • Умение работать в команде • Знание ПКНа правах рекламы Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.