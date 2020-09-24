Нужно закон ввести чтобы люди делали на них (животных - прим. автора) паспорта и прописать по адресу проживания. Тогда станет меньше бродячих. А тех, кто выбрасывает, наказывать, - написал

Я предлагаю поставить приюты, и чтобы в месяц на содержание в обязательном порядке брали сумму с каждого жителя города. Так как именно мы виноваты в том, что многие животные оказались брошенными на произвол судьбы. А те, кто говорит отстрел, гуманность и сострадание не знакомо. Именно из таких получаются живодёры, - написал пользователь

Иллюстративное фото из архива "МГ" 23 сентября на странице новостного портала mgorod.kz в социальной сети Instagram был опубликован опрос. Людям предложили написать свой вариант решения проблемы с бродячими собаками. За сутки пост набрал 373 комментария. Уральцы начали активно обсуждать проблемы и предлагать свои пути решения. Большинство опрошенных выразили свое недовольство и обеспокоенность тем, что в городе в последнее время увеличилось количество бродячих собак. –

– Ввести вознаграждение по пять тысяч тенге за каждый хвост собаки. Численность их сразу убавится, - отметил albert198.1806.

– Вводить закон об обязательной регистрации животных вместе с прививками. На уши вешать пломбы с номерами как у КРС. Если на улице отловят такую собаку, по пломбе определяют хозяина и администратора наказывают, - поделился tumagaliyevbekzhan.

Напомним, в Уральске образовалась проблема с отловом и стерилизацией бродячих животных. Их попросту некуда завозить. Строительство передержки для собак в Меловых горках было приостановлено из-за протеста местных жителей.

