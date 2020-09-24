24 сентября состоялось торжественное открытие спортивного комплекса "Достык". Спортивный объект был построен за счет частных инвестиций, а ввели его в эксплуатацию в рамках празднования Дня города. Здание комплекса состоит из двух этажей, на первом располагается помещение для футзала и бадминтона и душевые кабины, на втором - зал для настольного тенниса. Здесь могут заниматься спортом как взрослые, так и дети. – В ближайшие пять лет в нашем регионе планируется строительство 15 таких объектов. В 12 районах нашей области уже построены спортивные комплексы. Отрадно, что представители бизнеса сейчас уделяют особое внимание развитию массового спорта. Если раньше на весь город был один спортивный зал по улице Айтиева, то сейчас почти в каждом микрорайоне есть заведения, где можно заняться физической культурой, - отметил заместитель председателя ЗКОФ партии "Nur Otan". Стоит отметить, что общая площадь комплекса составляет более 1,5 тысяч квадратных метров. Строительство спортивного объекта обошлось в 200 млн тенге.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.