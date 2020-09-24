Иллюстративное фото из архива "МГ" В область с рабочей поездкой прибыл председатель комитета миграционной службы МВД РК Мурат Кабденов, который сообщил о реформах в работе местной полицейской службы. МПС теперь будет работать по принципу «полиция в шаговой доступности». – Обеспечение прав граждан находится на особом контроле МВД РК в результате в текущем году по республике в три раза снижено число нарушений конституционных прав – с 379 до 158. В то же время следственными органами в текущем году расследовалось 259 тысяч уголовных дел. Это почти 96 % всех зарегистрированных преступлений в стране, - отметил он. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в области отмечается положительная динамика снижения нарушения конституционных прав, так в 2019 году было зарегистрировано 13 фактов, а в 2020 году всего лишь 4 факта. По словам Мурата Кабденова, МВД будет освобождаться от несвойственных функций: будут расширены полномочия участковых инспекторов полиции в сфере профилактики правонарушений и бытового насилия; полиция будет переходить на «сервисный» формат обеспечения общественной безопасности. Кроме этого, повысится нагрузка на сотрудников полиции. С генеральной прокуратурой будет определен перечень процессуальных решений, санкционируемых органами прокуратуры. Акцентировав внимание собравшихся на том, что большинство дел сейчас поэтапно переводится в электронный формат, Мурат Кабденов отметил, что наша область лидирует по количеству уголовных дел в таком формате. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.