По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске облачно, днем +23 градуса, ночью +9. В Атырау днем столбик термометра поднимется до +26 градусов, ночью +12. В Актобе днем до 17 градусов тепла, ночью +4 градуса. 27 градусов выше нуля днем и 17 градусов выше нуля ночью ожидается в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.