Мила Йовович во второй раз стала мамой

У известной актрисы родилась дочь. Накануне известная голливудская актриса и модель Мила Йовович во второй раз стала мамой. У звезды родилась дочь. "Мы с гордостью сообщаем о рождении нашего второго ребенка! Она такая прелесть! Посмотрите ее фото", — написала она в своём в Twitter и указала ссылку на Instagram. Фото: Instagram Милы Йовович Как отмечают РИА "Новости", ожидалось, что ребёнок появится на свет ещё 29 марта. При этом сообщается, что новорожденную дочь актрисы и ее мужа, режиссера Пола Андерсона, назвали Дашиэль. Напомним, что в звёздном семействе также подрастает семилетняя дочь по