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Шоу-бизнес

Мила Йовович во второй раз стала мамой

У известной актрисы родилась дочь. Накануне известная голливудская актриса и модель Мила Йовович во второй раз стала мамой. У звезды родилась дочь. "Мы с гордостью сообщаем о рождении нашего второго ребенка! Она такая прелесть! Посмотрите ее фото", — написала она в своём в Twitter и указала ссылку на Instagram. Фото: Instagram Милы Йовович Как отмечают РИА "Новости", ожидалось, что ребёнок появится на свет ещё 29 марта. При этом сообщается, что новорожденную дочь актрисы и ее мужа, режиссера Пола Андерсона, назвали Дашиэль. Напомним, что в звёздном семействе также подрастает семилетняя дочь по
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Мила Йовович во второй раз стала мамой
b5409b61_1
b5409b61_1
У известной актрисы родилась дочь. Накануне известная голливудская актриса и модель Мила Йовович во второй раз стала мамой. У звезды родилась дочь. "Мы с гордостью сообщаем о рождении нашего второго ребенка! Она такая прелесть! Посмотрите ее фото", — написала она в своём в Twitter и указала ссылку на Instagram.
Фото: Instagram Милы Йовович
Фото: Instagram Милы Йовович
 Фото: Instagram Милы Йовович Как отмечают РИА "Новости", ожидалось, что ребёнок появится на свет ещё 29 марта. При этом сообщается, что новорожденную дочь актрисы и ее мужа, режиссера Пола Андерсона, назвали Дашиэль. Напомним, что в звёздном семействе также подрастает семилетняя дочь по имени Эвер. Мила Йовович — американская актриса и модель сербско-русского происхождения. Она родилась в Киеве, а в модельном бизнесе оказалась в 11 лет. Источник: topnews.ru

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