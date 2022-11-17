Минимальную и максимальную зарплату министров назвали в Казахстане

Размер зарплаты зависит от стажа и квалификации членов правительства, передаёт Informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр финансов – заместитель премьер-министра Ерулан Жамаубаев назвал минимальную и максимальную заработную плату министров. – Я думаю, минимальная зарплата – примерно 500 - 600 тысяч, максимальная доходит до 1,5 - 1,7 млн тенге, – сказал он в кулуарах сената. Сколько зарабатывает глава правительства Алихан Смаилов, чиновник не ответил. – Я же не интересуюсь вашей зарплатой. Если Алихан Смаилов разрешит, то я озвучу его оклад. Я же назвал уже свою зарплату, озвучил