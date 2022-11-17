Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Минимальную и максимальную зарплату министров назвали в Казахстане

Размер зарплаты зависит от стажа и квалификации членов правительства, передаёт Informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр финансов – заместитель премьер-министра Ерулан Жамаубаев назвал минимальную и максимальную заработную плату министров. – Я думаю, минимальная зарплата – примерно 500 - 600 тысяч, максимальная доходит до 1,5 - 1,7 млн тенге, – сказал он в кулуарах сената. Сколько зарабатывает глава правительства Алихан Смаилов, чиновник не ответил. – Я же не интересуюсь вашей зарплатой. Если Алихан Смаилов разрешит, то я озвучу его оклад. Я же назвал уже свою зарплату, озвучил
Дана Рахметова
Минимальную и максимальную зарплату министров назвали в Казахстане
Размер зарплаты зависит от стажа и квалификации членов правительства, передаёт Informburo.kz.
Чиновника от образования оштрафовали в ЗКО
Чиновника от образования оштрафовали в ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр финансов – заместитель премьер-министра Ерулан Жамаубаев назвал минимальную и максимальную заработную плату министров.
– Я думаю, минимальная зарплата – примерно 500 - 600 тысяч, максимальная доходит до 1,5 - 1,7 млн тенге, – сказал он в кулуарах сената.
Сколько зарабатывает глава правительства Алихан Смаилов, чиновник не ответил.
– Я же не интересуюсь вашей зарплатой. Если Алихан Смаилов разрешит, то я озвучу его оклад. Я же назвал уже свою зарплату, озвучил коридор заработной платы, – ответил вице-премьер на уточняющий вопрос журналистов.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
зарплата министр

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article