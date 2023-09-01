— Для исправления ситуации необходимы самые решительные и быстрые меры. В первую очередь следует ускорить внедрение передовых водосберегающих технологий — до 150 тысяч гектаров в год. Необходимо решить вопрос накопления талой воды и потерь при ее передаче, ведь это наш внутренний резерв. Для этого нужно построить 20 новых и реконструировать как минимум 15 действующих водохранилищ, модернизировать и оцифровать не менее 3 500 километров каналов. Задача – к 2027 году обеспечить дополнительно около двух кубических километров воды, — поручил глава государства.

— Реформированию подвергнется вся система управления водным хозяйством страны, включая ключевые компании «Казводхоз», «Нуринский групповой водопровод» и другие. В целом, потребуется существенное материальное и, самое главное, кадровое усиление всей отрасли, — подчеркнул Токаев.

Касым-Жомарт Токаев в ходе Послания народу Казахстана сказал, что актуальной остаётся проблема доступности и качества водных ресурсов. К 2040 году дефицит воды в Казахстане может достичь 12-15 миллиардов кубических метров. Он напомнил, что Казахстан зависит от ресурсов трансграничных водных источников. И по этому вопросу нужно «всегда находить понимание и взаимовыгодный консенсус со своими соседями и друзьями». При этом, по словам президент, процесс внедрения водосберегающих технологий идёт крайне медленно, отсутствует культура ответственного водопотребления. Потери в сельском хозяйстве в отдельных регионах достигают 40%. Фактический износ водохозяйственных объектов превышает 60%.Он отметил, что эффективным развитием водохозяйственной системы должно заниматься самостоятельное ведомство. Поэтому в стране образуют министерство водных ресурсов и ирригации. В рамках него воссоздадут Национальную гидрогеологическую службу.