— Устаревшая инфраструктура оказывает прямое влияние, как на социальное самочувствие граждан, так и на темпы индустриализации нашей страны. Очевидно, что воплотить в жизнь новую экономическую модель без модернизации инфраструктуры невозможно. В разрабатываемом правительством Инфраструктурном плане важно определить все проблемы данной отрасли и обозначить пути исправления ситуации, — сказал президент.

— Казахстан в принципе не должен импортировать электроэнергию, быть зависимым от соседних стран. То, что происходит сейчас, недопустимо со всех точек зрения, в первую очередь с точки зрения безопасности государства. Разумеется, продолжится реализация проектов возобновляемой энергетики. Отдельного внимания заслуживает развитие гидроэлектростанций, — заявил президент.

— Предстоит перезагрузить тарифную политику, внедрить новые методы тарифообразования, повысить инвестиционную привлекательность отрасли. Для всех субъектов естественных монополий следует ввести адекватные рыночные тарифы сроком на 5-7 лет. Гарантированный долгосрочный тариф позволит планировать инвестиции, выступит «твердым» залогом при привлечении кредитных средств. При этом должна быть значительно повышена ответственность монополистов. Будут внедрены цифровые инструменты контроля, расширен доступ граждан к информации по исполнению тарифных смет и инвестиционных программ, — сказал Токаев.

Касым-Жомарт Токаев в ходе Послания народу Казахстана сказал, что череда аварий на теплоэлектростанциях прошлой зимой остро высветила копившиеся годами проблемы изношенности инфраструктуры.По его словам, требует решения и вопрос энергетической безопасности и в этой сфере следует опираться на собственные ресурсы. Ключевая роль отводится электроэнергетическому сектору. В ближайшие пять лет будут введены новые энергетические мощности объемом как минимум 14 гигаватт.Энерго-, тепло- и водоснабжение представляют собой единую технологически взаимосвязанную систему и к ней необходимо подходить как к отдельной важной отрасли экономики. Действующий подход во многом себя исчерпал, считает Токаев. Глава государства также заявил о необходимости внедрения новых методик тарифообразования.