Министерство здравоохранения прокомментировало смерть ребенка после операции в ЗКО

В Министерстве здравоохранения прокомментировали случай с четырёхлетним мальчиком, который умер после операции по удалению аденоидов в Зеленовской районной больнице ЗКО, сообщает informburo.kz. Фото из архива "МГ" По данным профильного ведомства, в Зелёновской центральной больнице Западно-Казахстанской области, где оперировали ребёнка, с 8 июня начата внеплановая проверка с привлечением независимых экспертов. - По результатам проверки материалы будут направлены в правоохранительные органы для правовой оценки действий медицинских работников и процессуального решения. Проверка будет завершена по