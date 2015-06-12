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Министерство здравоохранения прокомментировало смерть ребенка после операции в ЗКО

В Министерстве здравоохранения прокомментировали случай с четырёхлетним мальчиком, который умер после операции по удалению аденоидов в Зеленовской районной больнице ЗКО, сообщает informburo.kz. Фото из архива "МГ" По данным профильного ведомства, в Зелёновской центральной больнице Западно-Казахстанской области, где оперировали ребёнка, с 8 июня начата внеплановая проверка с привлечением независимых экспертов. - По результатам проверки материалы будут направлены в правоохранительные органы для правовой оценки действий медицинских работников и процессуального решения. Проверка будет завершена по
Marat
Министерство здравоохранения прокомментировало смерть ребенка после операции в ЗКО
В Министерстве здравоохранения прокомментировали случай с четырёхлетним мальчиком, который умер после операции по удалению аденоидов в Зеленовской районной больнице ЗКО, сообщает informburo.kz.
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ" По данным профильного ведомства, в Зелёновской центральной больнице Западно-Казахстанской области, где оперировали ребёнка, с 8 июня начата внеплановая проверка с привлечением независимых экспертов. - По результатам проверки материалы будут направлены в правоохранительные органы для правовой оценки действий медицинских работников и процессуального решения. Проверка будет завершена после получения окончательных результатов паталого-анатомического и гистологического исследования, - пишут в своём ответе на официальный запрос informburo.kz специалисты Минздрава. По данным ведомства, проверка будет длиться около месяца. Результаты будут известны уже в конце июня. Из ответа министерства здравоохранения следует, что "аденотонзилэктомия - технически несложная операция, часто проводимая среди детского населения". - В 2013 году детям в возрасте до 15 лет было проведено 3505 ЛОР-операций на миндалинах и аденоидах, в 2014 году – 4687 ЛОР-операций. Летальных случаев не зарегистрировано, - приводят в пример статистику специалисты ведомства. В министерстве уточнили стоимость такой операции. Гражданам Казахстана она проводится в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи, согласно постановлению правительства от 15 декабря 2009 года. А вот для нерезидентов страны стоимость операции по коду 28.60 "Удаление аденоидов без тонзилэктомии" составляет 51526 тенге. Мама погибшего ребёнка заплатила за эту операцию 60 тысяч тенге. Это, как ей объяснили, оплата с учётом палаты. В управлении здравоохранения ЗКО уже приняли первые необходимые меры. По решению специально созданной комиссии, оперировавший ребёнка врач Расул Камкиев освобождён от должности главного внештатного специалиста управления здравоохранения. Приостановлена его лицензия по отоларингологии. Материалы проверки переданы в полицию, которая возбудила уголовное дело по статьям 317 УК РК - "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником" и 318 УК РК - "Нарушение порядка проведения клинических исследований и применения лечения и медицинской реабилитации". Напомним, 30 мая Даниэлю Капеллини в центральной районной больнице Зелёновского района Западно-Казахстанской области была проведена операция аденотонзиллоэктомия - в связи с частыми обострениями, затруднённым носовым дыханием, а также с целью устранения хронической гипоксии мозга. Однако мальчик, которого оперировал доктор с 14-летним стажем, так и не смог отойти от наркоза.
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