Минпром Казахстана выставил на аукцион месторождения золота и серебра

Министерство промышленности и строительства Казахстана объявило о проведении электронного аукциона по 26 месторождениям, содержащим запасы промышленных категорий твердых полезных ископаемых, таких как золото, серебро, свинец, цинк и другие.

Министерство промышленности и строительства Казахстана объявило о проведении электронного аукциона по 26 месторождениям, содержащим запасы промышленных категорий твердых полезных ископаемых, таких как золото, серебро, свинец, цинк и другие.

Согласно данным министерства, 7 ноября на заседании Совета по привлечению инвестиций был переутвержден порядок проведения аукциона на добычу твердых полезных ископаемых. Заявления на участие в аукционе будут приниматься в электронном формате с 15 ноября 2024 года по 15 января 2025 года через Единый портал нацперсонала и экологических услуг «minerals.e-qazyna.kz».

Сам аукцион состоится 29 января 2025 года на веб-портале реестра государственного имущества e-qazyna.kz.

В целом, в Казахстане планировались аукционы по 100 месторождениям твердых полезных ископаемых. Многие из них были возвращены в государственную собственность после пересмотра договоров с недобросовестными недропользователями.

Ранее Минпром объявлял о проведении электронного аукциона по 23 месторождениям, содержащим балансовые запасы твердых полезных ископаемых. Для большинства участков начальная стоимость была достаточно доступна и составляла 1 846 000 тенге. Однако были и более дорогие лоты. Например, стартовый бонус для месторождения золота и серебра Бетбастау в Алматинской области составлял 3 072 399 тенге, а для площади с золотом в Мыстобе в Карагандинской области — 2,7 млн тенге.

Среди других месторождений, выставленных на аукцион, значились: Аурташ (Мангистауская область, целестиновые и барит-целестиновые руды), месторождение 94 (Атырауская область, борные руды), Узынмурт (Карагандинская область, полиметаллы), Сюрприз (Карагандинская область, волластонит), Кайназар и Приозерное (Жамбылская область, цветные камни), Восточно-Козыревское (Костанайская область, бокситы), Жалаир (Карагандинская область, барит), Есымжал (ВКО, марганец), Кетмень или Предгорный Кетмень (Алматинская область, россыпь золота), Первомайское (Акмолинская область, золото).