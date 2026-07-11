Минтруда отложило введение новых правил по охране труда после жалоб работодателей

Министерство инициировало перенос сроков введения этих правил с 12 июля 2026 года на 1 января 2027 года.

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана приняло решение перенести вступление в силу новых требований к обучению и проверке знаний в области безопасности и охраны труда на полгода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее, согласно приказу министра труда от 30 мая 2026 года № 223, планировалось, что обновленные правила начнут действовать с 12 июля. Документ предусматривает внедрение строгих критериев для учебных центров, утверждение порядка их отбора, а также введение специального алгоритма подготовки для ряда категорий специалистов.

Однако после публикации приказа в ведомство стали поступать многочисленные обращения от представителей бизнеса. В ответ на это министерство решило взять паузу.

- Учитывая предложения работодателей, обучающих организаций и экспертного сообщества, Министерство инициировало перенос сроков введения этих правил с 12 июля 2026 года на 1 января 2027 года, - пояснили в ведомстве.

Отсрочка позволит министерству провести более глубокие консультации с социальными партнерами, профсоюзами и бизнес-сообществом. По итогам этих обсуждений ведомство планирует доработать нормативную базу, чтобы предложенные изменения стали более сбалансированными и удобными для всех сторон.