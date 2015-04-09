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Бизнес-новости

Мир 3D-технологий: Алматы готовится ко второй конференции 3D Print Conference. Almaty

Технологии трехмерной печати и сканирования постепенно становятся к нам ближе, проникая во все сферы деятельности человека. На данном этапе 3D-печать используется как эффективное средство прототипирования и мелкосерийного производства, для решения задач бизнеса, в образовательных процессах и, безусловно, начинает самым положительным образом влиять на медицину (при хирургических операциях, в стоматологии, протезировании и пр.). Конечно, эта технология добирается и до наших домов: 3D-принтеры для персонального пользования становятся все более популярными. Рынок 3D-печати развивается и в Казахста
Marat
Мир 3D-технологий: Алматы готовится ко второй конференции 3D Print Conference. Almaty
Технологии трехмерной печати и сканирования постепенно становятся к нам ближе, проникая во все сферы деятельности человека. На данном этапе 3D-печать используется как эффективное средство прототипирования и мелкосерийного производства, для решения задач бизнеса, в образовательных процессах и, безусловно, начинает самым положительным образом влиять на медицину (при хирургических операциях, в стоматологии, протезировании и пр.). Конечно, эта технология добирается и до наших домов: 3D-принтеры для персонального пользования становятся все более популярными.
3D-print
3D-print
 Рынок 3D-печати развивается и в Казахстане. Сейчас в стране в сфере 3D-принтинга работают несколько компаний, а уже в апреле состоится презентация первого казахстанского 3D-принтера. Инновации становятся частью реформ по улучшению экономического климата в стране. Открывать новые возможности для локальных рынков, приглашая специалистов, успешно работающих на этом поприще, намерена специализированная конференция 3D Print Conference. Almaty, которая 16 апреля уже во второй раз пройдет в Алматы. В этом году наша команда решила изменить формат мероприятия: обновить спикерский состав, расширить демозону, привлекая новых экспонентов, а также организовать мастер-классы, которые позволят познакомиться ближе с 3D-технологиями и лично их протестировать. До знакового события осталось меньше месяца, поэтому организаторы решили сделать приятный сюрприз для своих читателей – разыграть билеты в демозону. Конкурс будет проводиться среди подписчиков на сайте и на страницах мероприятия в соцсетях (FacebookVKtwitter).
3d-conf
3d-conf
 В конце каждой недели с помощью сайта random.org будет определен победитель, который 16 апреля 2015 года в конференц-зале гостиницы «Казахстан» (пр. Достык, 52/2) сможет самостоятено поучаствовать в мастер-классах, узнать все о последних достижениях мира 3D-технологий, «отсканировать» себя и создать собственный шедевр с помощью уникальной 3D-ручки. Подписывайтесь на новости, будьте в курсе новинок мира 3D и выигрывайте билеты! До встречи на 3D Print Conference. Almaty 2015!   Больше информации: www.3d-conf.kz +7 7172 72 70 90, client@3d-conf.kz Видео (https://www.youtube.com/watch?v=vMGboUBSVkk)

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