Мир 3D-технологий: Алматы готовится ко второй конференции 3D Print Conference. Almaty

Технологии трехмерной печати и сканирования постепенно становятся к нам ближе, проникая во все сферы деятельности человека. На данном этапе 3D-печать используется как эффективное средство прототипирования и мелкосерийного производства, для решения задач бизнеса, в образовательных процессах и, безусловно, начинает самым положительным образом влиять на медицину (при хирургических операциях, в стоматологии, протезировании и пр.). Конечно, эта технология добирается и до наших домов: 3D-принтеры для персонального пользования становятся все более популярными. Рынок 3D-печати развивается и в Казахста