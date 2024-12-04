«Мне за вас стыдно»: депутат раскритиковал систему штрафов в Казахстане

Депутат мажилиса от фракции «Ақ жол» Азат Перуашев выразил протест против законопроекта, который вносит изменения в Кодекс «Об административных правонарушениях» относительно штрафных санкций.

Он подчеркнул, что «аргументы простые - штрафы нужны для профилактики нарушений и для защиты интересов потребителей. Однако, в реальности ситуация выглядит совсем иначе.

- За время обсуждения этого законопроекта, во фракцию «Ак жол» поступили обращения от более 2 тысяч предпринимателей с просьбой о снижении этих штрафов. И с объяснениями о том, что их несоразмерность служит не для профилактики, а для вымогательств со стороны контрольных органов. Потому что магазину проще отдать проверяющему 100 тысяч тенге, чем платить 700 тысяч за ошибку в ценнике, - заявил Перуашев.

Депутат указал на то, что «неадекватно огромные штрафы сегодня стали использоваться не для профилактики, а для шантажа бизнеса». А в целом, по его мнению, «80% поправок в законы носят репрессивный характер – штрафы, штрафы, штрафы». Это, по его словам, демонстрирует полное игнорирование принципа, согласно которому «государство должно не только наказывать, но и подсказывать», а сама регуляторная политика должна включать «не только штрафы, но и стимулирование».

Перуашев также раскритиковал тот факт, что в вопросах защиты потребителей «рассуждают как небожители», не понимая, как функционирует малый и средний бизнес.

- Если у магазинчика у дома дневная прибыль 30-50 тысяч тенге, а ему предъявляют штраф 100 тысяч, то откуда он возьмет эти деньги? — вопрошает депутат.

В таких случаях, по его мнению, «магазин вынужден будет повышать цену на свои товары и переложить этот штраф на покупателей». Особенно это актуально, когда штрафы становятся «постоянными», на что также жалуются предприниматели.

- Поэтому несоразмерно огромные штрафы на самом деле не защищают потребителей, а раскручивают инфляцию в дополнение к слепой политике Нацбанка и курсу доллара. Нужен баланс, соразмерность наказания и тяжести проступка, это один из главных принципов права. Профилактика нарушений и защита потребителя работают только когда штрафы соразмерны тяжести нарушений, а не когда за ошибку в ценнике на картошку ценой в 200 тенге штрафуют на 200 тысяч, - отмечает депутат.

Депутат выразил сожаление по поводу «некомпетентности и равнодушия» чиновников.

- Мне за вас стыдно, господа чиновники Минюста, Минторговли, Минздрава и других министерств. Выйдите хотя бы раз из тёплых кабинетов и встаньте на место предпринимателя или даже потребителя. Вы строите какой-то «Штрафстан», - заявил Перуашев.

Он также подытожил, что несмотря на сопротивление, фракция «Ак жол» будет ставить такие предложения снова и снова, пока не добьется правильных решений.