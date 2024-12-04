Как выглядит самый дорогой коттедж в Уральске за 450 млн тенге

Недвижимость всегда была, есть и будет одним из самых актуальных вопросов современного общества. Ведь каждый мечтает о своей крыше над головой. Если для кого-то однокомнатная квартира является пределом мечтаний, то для других покупка роскошного коттеджа - обычное дело. Пролистав популярный сайт объявлений, корреспонденты «МГ» в этом убедились. Так, цены на коттеджи начинаются от 50 миллионов тенге. Их стоимость зависит от года постройки дома, материала, месторасположения и проведенного в нем ремонта, а также от наличия встроенной мебели и техники. Немаловажными деталями считаются наличие бассейна, гаражей, летней кухни, сауны и собственного просторного двора с садом.

Предлагаем вашему вниманию топ-5 самых дорогостоящих коттеджей Уральска.

На пятой строчке расположилась недвижимость за 255 миллионов тенге. Дом площадью в 300 квадратных метров построен из кирпича. На участке имеется собственный виноградник, огород, беседка, фруктовые деревья, застройка под бассейн, гараж, две кухни, баня, сауна и подвал под весь дом. Продавец обещает оставить новым владельцам всё, что находится в доме и во дворе.

Следующее место в рейтинге занял трехэтажный коттедж площадью 438 квадратных метров за 260 миллионов тенге. Дом построен в 2018 году из кирпича. В объявлении указано, что имеется пять комнат и один кабинет.

Владельцы элитного жилья указали, что на каждом этаже есть санузлы, а также двухэтажная сауна в 120 квадратных метров и теплый гараж на две машины с автоматическими воротами. Жилье находится под видеонаблюдением и подключено к пульту охраны.

В середине рейтинга - 12-комнатный коттедж, расположенный по улице Есенжанова. Его стоимость составляет 280 миллионов тенге. Площадь дома - 527 квадратных метров и состоит он из трех этажей. Дом 2018 года постройки, материал - кирпич. Владельцы элитного жилья подчеркнули, что коттедж предназначен «для ценителей роскошной недвижимости и людей, вдохновленных красотой природы». К слову, дом находится недалеко от реки Чаган и резиденции Президента.

– Идеальный климат, рыбалка, пляжи. Респектабельные соседи вокруг. Построен по индивидуальному проекту, выгодно отличается роскошным классическим интерьером, не имеющим аналогов. В строительстве и отделке коттеджа использованы только благородные и экологически чистые материалы. Тёплый водяной пол комфортно и экономно, - говорится в описании недвижимости.

На первом этаже коттеджа расположены холл со встроенной мебелью, кухня, столовая с камином, чайная, гостиная, рабочий кабинет, комната отдыха, санузел. На втором этаже - три спальни, рояльная, гардеробная, санузел, джакузи. Цокольный этаж состоит из сауны, бассейна, зоны отдыха, тренажёрной, кладовой. Хозяева уверяют, что в комнатах установлена дизайнерская итальянская мебель, авторские светильники, санузлы оборудованы сантехникой от ведущих мировых производителей, а вся бытовая техника в доме премиального класса.

К дому прилагаются вместительный гараж на 2 машины, парковочная зона, дизайнерская беседка для летнего отдыха, зона для барбекю. На участке выполнен уникальный ландшафтный дизайн, высажена великолепная коллекция хвойных, красивый сад с плодово-ягодными насаждениями, установлены автоматический полив и подсветка. Кстати, коттедж можно приобрести и в ипотеку на 25 лет. К сожалению, прикладывать фотографии жилья владельцы не стали. Наверное они придерживаются мнения: «Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать».

На втором месте рейтинга расположился 14-комнатный коттедж площадью 900 квадратных метров по улице Тайманова. Трехэтажный дом владельцы оценили в 380 миллионов тенге.

Они, кстати, оказались немногословны. В объявлении лишь указали, что к коттеджу прилагается гостевой дом в 300 квадратных метров. Недвижимость не в залоге.

Первое место нашего рейтинга занимает 12-комнатный дом в 450 миллионов тенге. Стоимость элитного жилья составляет 450 миллионов тенге и расположено оно по улице Есенжанова. Дом построен в 2000 году и состоит из трех этажей.

Владельцы уверяют, что в коттедже выполнен свежий ремонт. Вместе с недвижимостью новым хозяевам достанется гараж, хамам, зона отдыха, барбекю, благоустроенный двор, а также вся обстановка в доме. В доме пять санузлов, подключена сигнализация и видеонаблюдение.