Как рассказала мама девочки Ботакоз Утегенова, в 2015 году у дочери начались проблемы с пищеварением. Ее постоянно рвало и сильно вздулся живот. Мама девочки обратилась к врачам и тогда их впервые отправили на лечение в Алматы. Именно там в научном центре поставили диагнозы целиакия (мультифакториальное заболевание, нарушение пищеварения, вызванное повреждением ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими глютен - прим. автора ), а также ЗПРР. По словам Ботакоз, сейчас Балауса питается отдельно от всей семьи. Продукты без глютена ежемесячно семья заказывает из Алматы. - Дочь уже два года сидит на безглютеновой диете, которую должна соблюдать всю жизнь. Это питание продается только в Алматы, в Уральске нигде не продаётся и стоит такое питание очень дорого. Мы заказываем специальную муку, макароны и прочие продукты. Также обязательно надо принимать лекарства - креон и лацидафил, - рассказала мама. Также при обследовании у маленькой девочки было обнаружено резидуально-органическое поражение центральной нервной системы и задержка психоречевого развития. Из-за этого Балауса находится на домашнем обучении, однако ей тяжело дается учеба. Со слов мамы, девочка очень агрессивная и до сих пор не может выучить даже цвета. - Балауса не умеет считать и не знает буквы. Когда у нее что-то не получается, она начинает нервничать и проявлять агрессию. Поэтому нас направляют в неврологический центр Астаны. Каждая поездка стоит больших денег, которые нам собрать не под силу. В семье работает только супруг. Он ездит на заработки в Атырау и трудится там на стройке. Его зарплаты едва хватает на продукты и аренду квартиру - 20 тысяч тенге. Мы с шестью детьми живем на квартире в поселке Круглоозерное. Три года назад мы переехали ближе к городу из отдаленного района, так как с Балаусой надо часто ездить по больницам, - заявила многодетная мама. Черед три месяца Ботакоз вместе с дочкой должны отправиться по квоте в Астану, вот только денег на перелет и проживание у них нет. Кроме того, они ежегодно ездят в Алматы на прохождение обследования системы пищеварения дочки, на которую тоже нужны деньги.