По данным суда Атырауской области, 36-летняя мать четверых детей с 2015 года стояла в очереди на жилье по категории «многодетная семья». Однако в декабре 2023 года её сняли с учет нуждающихся в жилье. У её супруга выявили регистрацию права собственности на дом. Женщина не согласилась с таким решением местных исполнительных органов и оспорила в суде действия отдела ЖКХ и жилищной инспекции.

В суде она пояснила, что участок супругу был предоставлен во временное пользование. Не имея средств для строительства дома, семья продала его по доверенности. Покупатель в 2019 году построил на нем жилой дом, который позже законодательно оформил.

Судом установлено, что хотя за супругом истца зарегистрирован жилой дом, его собственником по факту он не является. Продан лишь участок, на котором построен этот дом. По закону многодетные матери не могут быть сняты с очереди на жилье до тех пор, пока они не получат его.

Таким образом суд обязал отдел жилкомхоза и жилинспекции восстановить многодетную мать в очереди на жилье.

Решение суда вступило законную силу и в настоящее время исполнено.