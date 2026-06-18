До конца июня правительство совместно со Всемирным банком определится, как именно изменятся пенсионные отчисления работодателей и когда новые правила вступят в силу.

В Казахстане готовится масштабное реформирование пенсионной системы. Правительство совместно со Всемирным банком, Национальным банком и АРРФР выбирает между двумя ключевыми моделями распределения дополнительных взносов. Об этом в кулуарах Сената сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, передаёт Zakon.kz.

Речь идет о распределении обязательных отчислений работодателей (ОПВР), ставка которых сейчас составляет 3,5% и постепенно вырастет до 5%. Чиновники рассматривают два сценария: проект "4+1" от ЕНПФ и альтернативный вариант от Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

- Система будет реформироваться следующим образом. У нас есть 5-процентные обязательные отчисления работодателя. Эти 5-процентные отчисления сейчас обсуждаются в рамках двух основных проектов. Первый проект - "4+1", который предполагает накопительную и страховую пенсии. Его предлагает ЕНПФ. Что такое "4+1"? Сейчас на ваш счет отчисляется 10%. Теперь предлагается, чтобы дополнительно отчислялось еще 4%, а 1% шел на общий счет. А что предлагает ГФСС? ГФСС предлагает сразу все средства отчислять на общий счет и уже распределять их гражданам, которые имели отчисления. То есть это дополнительные средства на пенсионный счет каждого гражданина, - озвучил министр.

Окончательное решение ведомства представят в Кабмин уже в начале июля.

- До конца этого месяца мы должны определиться, на каком проекте остановимся. И уже где-то в начале июля внесем в правительство консолидированную позицию совместно с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, на каком проекте остановимся, - сказал Аскарбек Ертаев.

Законодательные контуры будущей реформы планируют утвердить до конца текущего года, однако точные сроки запуска новых механизмов пока не определены. Налогоплательщикам и бизнесу дадут время на адаптацию.