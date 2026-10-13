«Мои волосы поседели за один час»: мать выжившего на Каспии солдата рассказала о пережитом

Мать военнослужащего Акжола Темерхана, выжившего в трагическом происшествии на Каспийском море, Самал Кеуелова вспомнила переживания того дня. По ее словам, время, когда судьба сына оставалась неизвестной, стало одним из самых тяжелых периодов в ее жизни, передает МойГород

Как написала Самал Кеуелова, сначала она не знала, в какой воинской части проходили учения. Позже, узнав, что происшествие связано с частью, где служит Акжол, она поспешила в Актау, переживая за жизнь сына.

«Происшествие того дня сломило меня… Я, которая привыкла не сдаваться перед трудностями и стойко переносить все испытания, тоже сломалась… Невозможно словами передать, как сильно болела моя душа. Некоторые моменты я даже не могу вспомнить. Раньше у меня было всего два-три седых волоса. За тот один час мои волосы поседели, и я почувствовала себя постаревшей на десять лет», — написала она.

По словам матери военнослужащего, дорога из Жанаозена в Актау в тот день казалась намного длиннее обычного. Поскольку точной информации о состоянии сына не было, семье оставалось только ждать хороших новостей.

«Тысячи вопросов терзали мою душу: “Мой сын среди них? Он жив? Что с ним случилось?” Мы только молились Аллаху… “О Аллах, сохрани моего сына! Верни мне моего ребенка!” — умоляли мы», — рассказала Самал Кеуелова.

Она также вспомнила, что в тот момент услышала по телефону плач отца Акжола. А когда они уже приближались к Актау, сообщение, пришедшее через WhatsApp, укрепило ее надежду на то, что сын жив.

«В тот момент казалось, будто время остановилось… Я кричала брату: “Езжай быстрее! Давай скорее доберемся! Штраф я сама оплачу!” — умоляла я его. Тогда для меня не имели значения ни правила дорожного движения, ни штрафы, ни что-либо другое. У меня было только одно желание — как можно скорее добраться до сына и собственными глазами увидеть, что он жив», — вспоминает она.

Самал Кеуелова поблагодарила Аллаха за то, что ее сын остался жив, и призналась, что не пожелала бы подобного испытания другим родителям.

«Оказывается, когда материнское сердце чувствует, что с ребенком что-то случилось, весь мир словно останавливается… Тот час, который я провела в неизвестности о судьбе сына, показался мне целым веком… О Аллах… Не испытывай нас через наших детей… Не возлагай на материнское сердце горе, которое оно не сможет вынести… Пусть наши дети будут живы и здоровы… Пусть слезы матерей льются только от радости… Пусть ни одному родителю не придется так переживать за судьбу своего ребенка… Тысячу раз благодарю Тебя, Аллах, за то, что мой сын жив!» — написала мать военнослужащего.

Акжол Темерхан — один из военнослужащих, выживших в трагическом происшествии во время военных учений на Каспийском море. Ранее официальные органы сообщали об обстоятельствах произошедшего.