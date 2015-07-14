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Социум

«Молодой старик» из Атырау женится

Фото ©Багытов Жақсылық У жителя Атырау Нуржана Уркешбаева, страдающего редким заболеванием в виде преждевременного старения кожи, скоро в жизни состоится знаменательное событие - свадьба, сообщает Tengrinews.kz. Однако подробности предстоящего торжества пока неизвестны. По словам Уркешбаева, в скором времени он соберет журналистов на пресс-конференции в Атырау, где расскажет о свадьбе. Между тем, в социальной сети Facebook появились фотографии невесты и пригласительного на торжество. Судя по снимкам, возлюбленную Уркешбаева зовут Асемгуль. Церемония бракосочетания намечена на август 2015 года.
Marat
«Молодой старик» из Атырау женится
Фото ©Багытов Жақсылық
Фото ©Багытов Жақсылық
 Фото ©Багытов Жақсылық У жителя Атырау Нуржана Уркешбаева, страдающего редким заболеванием в виде преждевременного старения кожи, скоро в жизни состоится знаменательное событие - свадьба, сообщает Tengrinews.kz. Однако подробности предстоящего торжества пока неизвестны. По словам Уркешбаева, в скором времени он соберет журналистов на пресс-конференции в Атырау, где расскажет о свадьбе. Между тем, в социальной сети Facebook появились фотографии невесты и пригласительного на торжество. Судя по снимкам, возлюбленную Уркешбаева зовут Асемгуль. Церемония бракосочетания намечена на август 2015 года. В конце 2011 года Нуржан перенес несколько пластических операций, которые омолодили его на несколько десятков лет. Оперировавший "молодого старика" хирург с 30-летним стажем работы Булат Баиров подчеркнул, что в Казахстане это первый случай заболевания прогерией. Позднее Уркешбаев получил однокомнатную квартиру в микрорайоне "Нурсая" в Атырау.

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